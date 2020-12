Il Covid raddoppia le vittime 14 morti ieri, lunedì erano sette

LA GIORNATA

Ornella Mincione

Da domani inizieranno le vaccinazioni anti Covid eseguite sul territorio dall'Asl di Caserta. I primi saranno gli operatori sanitari di tutta la sanità territoriale. A seguire, saranno vaccinati anche i pazienti delle Rsa e i dipendenti delle stesse residenze.

IL SORTEGGIO

«Per garantire l'equo accesso sorteggeremo la lettera da cui partirà il calendario delle vaccinazioni», ha spiegato il direttore generale dell'Azienda sanitaria di Caserta Ferdinando Russo, confermando la consegna delle fiale nella giornata di oggi. «Ci consegneranno 5.000 dosi, vale a dire cinque pizze di fiale, una per ogni presidio preposto a centro vaccinale anti Covid», ha aggiunto il manager. I presidi saranno Aversa, Marcianise, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Maddaloni. Ogni «pizza» contiene 195 fiale. Da ogni fiala vengono tratti cinque dosi: quindi dovrebbero essere 975 dosi. «Noi in realtà siamo pronti già da un po' di tempo. Attendevamo solo la consegna del farmaco per poter iniziare a vaccinare», commenta ancora il manager.

I NUMERI

Intanto anche ieri ha pubblicato i dati del bollettino sulla situazione provinciale relativo all'epidemia. Sono 139 i nuovi positivi, mentre 341 i guariti. Dunque, il trend del contagio continua a volare basso mentre i cittadini che riescono a vincere il virus continuano ad aumentare. Il problema si pone quando si legge il numero dei decessi: 14 nelle ultime 24 ore. In realtà questo è un dato falsato perché i decessi non sono relativi all'attuale diffusione del virus, bensì alla situazione risalente a qualche settimana fa. C'è da dire anche che spesso la comunicazione dei decessi non avviene subito dopo la morte del paziente positivo. Purtroppo questa può avvenire anche a distanza di uno o due giorni.

L'ARMA

Questo però è il momento del vaccino: l'attenzione delle istituzioni, sanitarie e non, è tutta verso l'unica arma realmente attiva per contrastare l'epidemia. Ieri si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, e relativo al Piano provinciale di vaccinazione anti Covid, che ha visto partecipare anche il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca.

IL PIANO

«Ad oggi hanno aderito alla campagna di vaccinazione 8600 operatori sanitari - ha dichiarato il presidente della Provincia -. Entro la fine di gennaio l'Azienda sanitaria immagina di terminare la vaccinazione verso il personale medico (17 mila persone), per iniziare quella verso i soggetti sensibili, anziani, soggetti con patologie e forze dell'ordine. Ho chiesto di poter individuare da subito una giornata dimostrativa, laddove personaggi pubblici (in tal senso anche il sottoscritto) possano dare il buon esempio, sottoponendosi alla vaccinazione». Sono stati istituiti 10 box ad Aversa, in una tendostruttura. Altri 10 box sono stati allestiti al piano della Formazione (piano terra) dell'ospedale di Marcianise. Cinque i box presso il presidio di Sessa Aurunca e altri cinque in quello di Piedimonte Matese. In ultimo, a Maddaloni, sono quattro i locali dedicati. Il materiale iconografico e gli spazi per l'attesa sono stati organizzati da tempo. I punti vaccinali sono dotati di congelatore e di frigo portatili, nel caso in cui dovesse essere necessario trasportare il vaccino. Inoltre, esiste un locale per i codici rossi, la shock room, in caso di reazione al farmaco. È stato assegnato un anestesista per ogni centro. Per ogni punto vaccinale esiste una saletta di preparazione. Qui il medico di turno deve dividere la fiala per la dose da somministrare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA