L'ex caserma perde pezzi E il Demanio paga i danni

I crolli o distacchi dell'ex caserma borbonica dell'Annunziata di nuovo sotto la lente di in gradimento dell'Ufficio tecnico e del Giudice di Pace. Il gigantesco quadrilatero, dopo il rischio crollo della facciata principale (ingabbiata dai ponteggi dopo il sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica), continua a preoccupare le abitazioni private confinanti e il convento dei padri Carmelitani sul lato posteriore. Grazie al sequestro preventivo di due anni fa, è stata scongiurata la possibile implosione della struttura.

Con il «secondo lotto dei lavori» saranno messi in sicurezza i torrini e le parti alte del fronte opposto alla facciata principale. Ma resta irrisolto il problema del collasso dei solai e del mancato rifacimento dei tetti sfondati. Su continue segnalazioni dei residenti e anche e per effetto del maltempo sono state avviate verifiche aggiuntive e ispezioni nelle aree perimetrali della struttura. E ricomincia la corsa per sollecitare un'accelerazione delle opere supplementari di consolidamento urgente. «Bene i controlli ma vanno rifatti i tetti sfondati spiega l'onorevole Antonio Del Monaco (M5S), promotore di un comitato cittadino- perché sui cornicioni, in progressivo sbriciolamento, sono cresciuti dei veri e propri alberi. Senza le copertura collasseranno ancora i solai fortemente danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua».

La lista dei lavori urgenti è lunga. Pertanto sia i crolli che i lavori hanno congelato le procedure di alienazione dell'immobile inserito nell'elenco delle proprietà demaniali in dismissione da vendere all'asta. Nell'attesa, toccherà all'Agenzia del Demanio indennizzare i proprietari delle vetture colpite e danneggiate dai calcinacci, tegole o pietre che eventualmente continueranno o potrebbero ancora staccatisi dall'immobile nonostante la presenza di reti di protezione. Fa scuola la sentenza, emessa dal giudice di Pace di Maddaloni Alfonso Di Nuzzo che ha messo fine per davvero nella ventennale disputa tra Comune (locatario del sito) e il Demanio. È stato l'avvocato Edoardo Tontoli, consigliere comunale di Città di Idee, con una sentenza favorevole ad fare chiarezza.

