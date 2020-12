L'ISTRUZIONE

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Lucia Fortini, ha approvato in via definitiva il dimensionamento della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa della Regione Campania per l'anno scolastico 2020 e del 2021. La deliberazione dell'organo esecutivo (numero 589) è avvenuta il 16 dicembre scorso, mentre i relativi allegati si possono consultare sul Burc numero 249 del 28 dicembre.

LA PROVINCIA

L'iter ha visto anche la nostra Provincia impegnata con una serie di consultazioni, presiedute dal presidente Giorgio Magliocca, con dirigenti scolastici, sindacati e amministratori locali che hanno definito il piano provinciale della rete scolastica, inviato successivamente alla Regione per l'approvazione definitiva. Rispetto al passato il dimensionamento scolastico 2020/2021 ha interessato poche scuole casertane e le novità riguardano soprattutto l'attivazione di corsi serali e di nuovi indirizzi di studio con alcune articolazioni nelle scuole superiori secondarie di secondo grado. In dettaglio il Piano di dimensionamento con le scuole casertane e i comuni interessati.

CASERTA

Al Liceo Artistico di San Leucio: attivazione dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale per il corso diurno Liceo Artistico di San Leucio: attivazione Corso Serale indirizzo Audiovisivo e Multimediale.

PIEDIMONTE MATESE

Istituto secondario superiore De Franchis: attivazione indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie; Ottico Istituto secondario superiore De Franchis: attivazione indirizzo Servizi Culturali dello Spettacolo presso la sede di Alife. Santa Maria Capua Vetere Istituto secondario superiore Righi-Nervi: indirizzo di Grafica e Audiovisivo Multimediale al Liceo Artistico Istituto secondario superiore Righi-Nervi: Corso Serale autorizzato al Liceo Artistico Istituto secondario superiore Righi-Nervi: Corso Serale per Manutenzione e Assistenza Tecnica Vairano Patenora Istituto secondario superiore Marconi: attivazione presso il Centro Ipia Mat sede centrale dell'Opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto Istituto secondario superiore Marconi: attivazione Corso Serale Ipia Mat di Mezzi di Trasporto Aversa Istituto secondario superiore Mattei: articolazione di Sistemi Informativi Aziendali Santa Maria a Vico Istituto secondario superiore Majorana-Bachelet: articolazione Energia per l'indirizzo di studi di Meccanica e Meccatronica Istituto secondario superiore Majorana-Bachelet: attivazione indirizzo per Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale per l'istituto professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

