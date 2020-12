Monumento ai Caduti, presto un gestore per l'area parking

LA GARA

È stata indetta la gara di appalto per l'affidamento in concessione della gestione del parcheggio pubblico interrato sottostante piazza IV Novembre a Caserta. Il parcheggio è quello multipiano a tre livelli situato al di sotto del Monumento ai Caduti e attualmente non in esercizio. La durata della concessione, che decorrerà dalla stipula del contratto di concessione, è di quindici anni. Per quanto concerne la scelta del contraente, essa avverrà mediante procedura aperta, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Offerta minima prevista è di 29mila euro all'anno, a fronte di un valore complessivo della concessione, depurato dall'Iva nella misura di legge, ammonta a 4.530.756,95 euro, corrispondenti al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto. Il parcheggio di piazza IV Novembre torna finalmente a vivere. Sono ormai due anni, infatti, che la struttura è stata chiusa e gli accessi murati. Questo perché nel nuovo capitolato di appalto per la gestione dei parcheggi in città, è stata esclusa la gestione dei parcheggi interrati.

Questo ha comportato una «vacatio» nella gestione del multipiano sotto al Monumento ai Caduti e la crescente pericolosità dei suoi ambienti, non più sorvegliati e accessibili a chiunque. Soprattutto nell'ultimo periodo di apertura, infatti, il parcheggio è stato lentamente vandalizzato con scritte sui muri, estintori lanciati e sparati un po' ovunque e perfino una macchina lanciata contro un muro. Una situazione davvero molto pericolosa che ha indotto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Marino a chiudere e murare il parcheggio. Questo, nonostante sia situato in una posizione centrale e strategica.

La sua chiusura, infatti, oltre ad aver comportato una serie di problematiche a chi uscendo in centro vorrebbe trovare un posto per la propria auto, ha creato non pochi problemi ai dipendenti dell'Asl di Caserta. Una mancanza di parcheggio che li ha di fatto costretti a parcheggiare le proprie auto a ridosso del Monumento. Con buona pace della polizia municipale che in più occasioni ha sanzionato i veicoli in sosta vietata.

