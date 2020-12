Permesso fotocopiato Furbetti del parcheggio beccati dai vigili urbani

IL CASO

Emanuele Tirelli

C'ha provato. Ma in questa circostanza è stato beccato, proprio come è accaduto di recente ad altre quattro persone. Si è alzato il livello di attenzione verso l'uso abusivo dei permessi invalidi, che c'è sempre stato, ma adesso pare che non convenga più scommettere di farla franca. La polizia municipale di Caserta ha trovato un altro caso. Anzi, ha trovato l'autore dell'illecito amministrativo e del reato. Perché dovrebbe essere una questione di civiltà, ma per chi non vuole rispondere positivamente al richiamo della decenza c'è un rimando esplicito nel Codice stradale, che coincide con la violazione degli articoli 7 (spazio destinato alle forze dell'ordine) e 188 (nel caso di fotocopia). E poi c'è quella più robusta che riguarda invece gli articoli 477 e 482 del codice penale. Insomma, 43 o 84 euro di multa sono poca cosa rispetto alla pena.

LA VERIFICA

Piazza Vanvitelli, pieno centro di Caserta, dal lato del Comune. È lì che un cittadino ha pensato bene di parcheggiare la propria auto e ha scelto uno degli spazi riservati alle forze di polizia. Forse, esponendo il permesso invalidi, immaginava che sarebbe andato tutto bene. Invece il comandante della Municipale Luigi De Simone ha fatto un semplice controllo. «L'esperienza ci porta a capire subito quando si tratta di una fotocopia, così, dopo aver consultato la banca dati, ho convocato al comando sia l'intestatario del permesso valido che quello del veicolo. Era venuto fuori non si trattava della stessa persona e che a utilizzare la vettura in quella circostanza non era stata nessuna delle due, ma il fratello minore della prima, nonché padre della seconda». E pensare che un'ora di sosta in quella zona costa 1,20 euro, una sciocchezza se paragonata alle conseguenze. «Innanzitutto ci complimentiamo con la polizia municipale e con il comandante De Simone per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo», hanno detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il commissario provinciale di Europa Verde nel Casertano Rita Martone. «Bisognerà, però, colpire duramente i furbetti del parcheggio. I permessi e i posti riservati spettano alle persone diversamente abili. Serve più rispetto».

DAL COMANDO

«La cosa che ci fa più rabbia è che queste violazioni recano un danno enorme a chi invece avrebbe bisogno, perché nel pieno diritto, di parcheggiare negli spazi destinati agli invalidi. Ma c'è da aggiungere che in ogni caso, anche se regolarmente usati, non è possibile sostare l'auto né negli spazi per le forze dell'ordine né in quelli destinati ai residenti». Ed è accaduto così anche con altre persone individuate all'inizio di dicembre. Una coppia, in via Sant'Antida, aveva fotocopiato il permesso della madre di lei e l'aveva data al coniuge: entrambi sono stati sanzionati e denunciati. Un altro uomo aveva una fotocopia a colori usata a piazza Vanvitelli. Un altro ancora, in via G.M. Bosco, usava il permesso della madre oramai defunta da tre anni. «Quando viene esposto regolarmente ma in un luogo non consentito continua De Simone viene meno solo la rimozione forzata del veicolo, laddove è prevista. Stiamo aprendo un piccolo filone che ho voluto personalmente. E stiamo lavorando con accertamenti diretti o su segnalazioni degli ausiliari del traffico e dei privati cittadini».

