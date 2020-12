Avallone, se una delle due amiche geniali fa l'influencer

Titti Marrone

Due vite agli antipodi, due ragazze legatissime durante il tempo incantato dell'adolescenza, dai 14 anni dei sogni irrefrenabili al transito verso i venti già affacciati sull'età adulta. Elisa e Beatrice, protagoniste di Un'amicizia sono personaggi polarizzati, come spesso avviene nella narrativa di Silvia Avallone, fin dal romanzo-rivelazione, Acciaio, del 2010, che pure raccontava di due amiche. La data di uscita di quel libro - un anno prima di L'amica geniale sgombra il campo anche per quest'ultima storia dalla sensazione di un'influenza, nella dialettica contraddittoria tra le due giovanissime coetanee, di suggestioni ferrantiane. Come già in Acciaio, la scrittrice di Biella mette a confronto infatti due traiettorie femminili fino a un certo punto sovrapposte, poi deflagrate in un contrasto irriducibile. Solo 13 anni dopo saranno ricongiunte. E a raccontare la loro storia sarà una Elisa trentaquattrenne, che fu un'adolescente introversa, spregiatrice di griffe, sempre immersa nella lettura e con il mito della Elsa Morante di Menzogna e sortilegio.

Elisa incarna la parola, l'essenzialità. Le è contrapposta l'immagine, l'apparenza venerata dall'amica Beatrice che, già a 14 anni e su istigazione materna, insegue un progetto di visibilità estetica. La storia è ambientata tra Biella, una cittadina di mare della Toscana indicata con l'iniziale T e, in parte minore, Bologna. Si svolge negli anni 80 delle Polaroid e dei Vhs, quando i social erano impensabili, come i selfie e i cellulari. Ma Beatrice, pilotata dalla madre Ginevra che proietta sulla figlia sogni irrealizzati e stroncati da un matrimonio ricco e infelice, procede con lucida determinazione verso un futuro da influencer di caratura mondiale: sarà artefice di mode e stili, star incontrastata di Instagram, Facebook e degli altri social dove non le verranno lesinati gli attacchi degli hater.

Incontriamo le due ragazze nella cittadina di mare dove Elisa, nata e cresciuta a Biella, è stata scaricata dalla propria improbabile madre e data in custodia a un evanescente padre, prof appassionato di tecnologie avanzate. Nel nuovo contesto provinciale, con l'unico liceo affollato di adolescenti feroci com'è tipico dell'età, una Beatrice già piena di glamour si staglia come modello irraggiungibile per Elisa, solitaria e intabarrata in maglioni sformati. Un furto di jeans condiviso sarà il rito d'iniziazione della loro amicizia. Poi ci saranno gli amori, anche questi speculari: Elisa-Morante e Lorenzo-Moravia, il più ambìto della scuola, famiglia tra le più in vista di T, poi Beatrice e Gabriele, semplice operaio con la terza media. Amori sbilenchi come le vite delle due ragazze, come la loro amicizia, come le rispettive famiglie. Alla contrapposizione tra i due personaggi principali fa da background il gioco delle traiettorie divergenti delle due madri, Ginevra e Annabella: ricca e borghesissima la prima, borderline post-hippy la seconda, entrambe costrette a suo tempo ad abbandonare i sogni giovanili seppellendo due talenti da artiste.

L'espediente narrativo cui la scrittrice ricorre è quello di un diario rimaneggiato da Elisa a distanza di anni per scrivere, di getto, il romanzo cui sempre aspirava di arrivare e raggiunto solo a 34 anni, quando è una professoressa tristemente simile alla sua, dei tempi del liceo. Al polo opposto c'è la vera destinataria, Beatrice, influencer internazionale improvvisamente scomparsa da tutti i social. Silvia Avallone è bravissima a inscenare il conflitto tra parola e immagine che costituisce il fulcro narrativo del suo nuovo romanzo di formazione. Lo fa disseminando nella storia indizi che confluiranno nella rivoluzione del web e nell'esplosione di visibilità di una Beatrice fortemente somigliante a Chiara Ferragni, costruendo una rappresentazione letteraria del mondo degli influencer efficace, originale e fin qui mancante.

