Ma il rischio dittatura è anti-storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ogni arretramento sul piano dei diritti rappresenta una minaccia per gli istituti politici di una democrazia rappresentativa; non ogni riduzione degli spazi democratici è, di per sé, sinonimo di autoritarismo e, infine, non ogni autoritarismo è fascismo. Il che non vuol dire che fascismo, autoritarismo o crisi della democrazia siano cose auspicabili, o che debbano lasciarci indifferenti. Tutt’al contrario. Ma distinguere le cose è sempre un esercizio intellettuale raccomandabile. Tanto più...