Il «fantasma» del 5 per mille e il welfare che arretra

Giovedì 13 Giugno 2019, 00:00

La Campania è agli ultimi posti in Italia per le donazioni del 5 per mille. Nella classifica relativa al 2017, tra i primi mille enti, solo sette appartengono alla nostra Regione, racimolando poco più di 2 milioni di euro. L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che guida la graduatoria, raccoglie più di 64 milioni. La Fondazione Pascale, prima realtà campana, si posiziona al 50° posto ricevendo 768mila euro dai contribuenti, mentre gli analoghi enti che fanno ricerca sul cancro presenti in...