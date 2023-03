Mimose, dolcetti e perché no, quell’elettrodomestico hi tech da tempo vagheggiato e senza il quale la vita sembra di punto in bianco diventata impossibile. Cari uomini, ecco la prima cosa da NON fare, oggi 8 marzo Festa della donna anno primo dell’era Meloni: NON cancellare mentalmente l’avvenimento, e materialmente ogni suo elemento giocoso, ogni passaggio simbolico e solo apparentemente consumistico. La parità NON si può dire raggiunta solo perché finalmente a Palazzo Chigi si è insediata una donna, e neanche perché è donna il capo del principale partito di opposizione: una buona, anzi ottima cosa per le istituzioni e per il Paese, ma dietro di loro non è che si vedano tutti questi ginecei. La strada è ancora lunga, la giornata perciò va debitamente celebrata.

D’altronde, se poco poco conoscete le donne, dovreste saperlo che è nella loro natura non rinunciare mai a un evento, a una lusinga, una coccola. Le donne pretendono, meritano parità ma, proprio come gli uomini, non cambiano. Alle feste ci tengono, alla galanteria pure, e meno male: vogliamo pari opportunità, non l’appiattimento. Noi siamo differenti, è un bene per noi, è un bene anche per voi. E quindi fiori, dolcetti, e magari quell’asciugatrice o il robottino che fanno risparmiare tempo e fatica, così avete pure l’occasione di fare i fighi, voi uomini con il vostro elettroencefalogramma dell’originalità sempre così tristemente piatto, e alle vostre donne dimostrerete di aver capito finalmente il senso della loro lotta. Sempre se poi imparerete a metterli in moto, quegli apparecchi: perché le pulizie si fanno in due, proprio come in due si va a lavorare, si crescono i figli, e NON si è costretti a scegliere tra questo o quello, la carriera o la famiglia, o entrambe, ma solo a costo di salti mortali improponibili.

Non hanno vinto ancora il loro posto nel mondo, le donne del XXI secolo. Care donne, non è che siccome ora, grazie a una zuccherosa serie tv, abbiamo scoperto quanto è stata dura la battaglia di Lidia Poet, prima italiana a ottenere - ma solo in tarda età - l’iscrizione all’Ordine degli avvocati, ci possiamo ritenere felici e soddisfatte della nostra condizione lavorativa. Certo che va meglio di due secoli fa, allora ci consideravano potenzialmente isteriche per via del mestruo, adesso ti puoi assentare validamente da scuola, in quei giorni lì. Ma nessuna di noi si trova in questo momento nel punto in cui è, se non grazie a battaglie condotte da altre donne. Perciò, oggi, accettiamo la mimosa perché ci piace festeggiare ma NON lasciamoci incantare dalle statistiche che raccontano dei progressi della partecipazione femminile in ogni campo. È vero, dalla medicina all’agricoltura, dalla magistratura all’insegnamento, le donne sono sempre di più, in certi campi addirittura la maggioranza. Peccato però che pochissime siano “ammesse” ai vertici. E che, tutte, guadagnino di conseguenza meno degli uomini. E NON dimentichiamo, tutti i giorni e soprattutto oggi, i soprusi di un mondo declinato al maschile. NON dimentichiamo che ogni giorno, nel mondo, 33mila bambine sono costrette a sposarsi, con conseguenze devastanti sulla loro salute fisica e mentale. Trentatremila, ogni giorno. NON dimentichiamo che in Afghanistan le donne vivono di fatto segregate, e che in Iran le hanno lapidate, fucilate, decapitate perché si sono ribellate all’imposizione del velo, perché vogliono andare all’Università, fare sport, scegliere chi amare, vivere libere.

Sarebbe bello che di queste cose si parlasse stasera, nelle uscite al ristorante che in tantissime stanno organizzando, come ad ogni 8 marzo, insieme a sorelle e amiche. Stasera uomini a casa, con o senza bambini, e tavolate al femminile, chiacchiere e risate per affermare, con consapevolezza che cresce anno dopo anno, generazione dopo generazione, l’orgoglio della propria identità. In tempi fluidi, una specie di strappo, una piccola ulteriore rivoluzione. Eppure il rischio dell’autoreferenzialità è sempre lì, in agguato, pronto a rovinare tutto. Una serata fra donne, facendo finta di poter fare a meno degli uomini: che senso ha, che festa è? Questa, sarebbe un’altra cosa da NON fare: vivere l’8 marzo come un evento “esclusivo”, mentre gli uomini tentano in tutti i modi - apparentemente per rispetto e ammirazione, ma in fondo per non lasciarsene sfuggire il controllo - di trasformarlo in appuntamento “inclusivo”. Di là donne che mettono le distanze, di qua uomini che battono ogni record di retorica, con i monumenti illuminati di giallo, le panchine con dedica, le mostre sulle grandi donne della storia e l’ingresso gratuito ai musei (giusto a noi, che quando le discoteche ci offrivano - in quanto donne - il biglietto o la consumazione, ci rifiutavamo di entrare: la parità per noi era quella, chissà se eravamo troppo ingenue o troppo integraliste).

In ogni caso grazie, ma non basta. Le rivoluzioni, quelle belle, quelle serie, si fanno insieme, si fanno condividendo ideali e obiettivi, fatiche e divertimento. Si fanno con i fatti, che poi è quello che è successo pochi mesi fa, a settembre, quando per la prima volta in Italia una donna è diventata presidente del Consiglio: e lo è diventata non grazie alle quote rosa - che pure la loro funzione l’hanno svolta, portando sicuramente più donne nelle istituzioni, ma ormai sono una cosa da NON fare, da NON sponsorizzare, neanche l’8 marzo - ma attraverso una lunga e tenace gavetta. Comunque la si pensi sulle sue idee politiche, Giorgia Meloni verrà ricordata per aver sfondato il resistentissimo “tetto di cristallo” della politica italiana con le sue mani, con un martello tutto suo. Non per gentile concessione né per una percentuale riservata. Come a febbraio, a sorpresa, è accaduto con l’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd, una che i Palazzi non l’hanno neanche “vista arrivare”, come ha detto lei. Ma né Giorgia né Elly, scommettiamo, festeggeranno l’8 marzo senza la compagnia di amici e colleghi. Mimose, dolcetti e tanto lavoro da fare insieme: anche così si costruisce un futuro migliore.