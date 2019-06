A Portici si studia il cibo del mondo del futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:48

Proviamo a staccare i piedi da terra? Bene, ecco il nostro pianeta. Un piccolo puntino azzurro, disse Carl Sagan, quando nel 1990 convinse la Nasa a girare la fotocamera della sonda Voyager 1, allora si trovava a sei miliardi di chilometri. Visto da quella distanza la terra è appunto un puntino azzurro, e il suddetto puntino, al momento, ha una formula, semplice da ricordare: 1-1-1-4. Sommate e otterrete sette. Sette miliardi e passa di cittadini (7.6 al momento). Un miliardo nelle Americhe, un miliardo in Europa, uno in Africa e 4 in...