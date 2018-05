CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 22:48

A Salerno i parcheggiatori abusivi finiscono in galera, a Napoli restano ai loro posti per strada in servizio permanente ed effettivo. E allora delle due l’una: o a Salerno qualcuno ha sospeso tutte le garanzie costituzionali instaurando un regime liberticida; ovvero a Napoli un eccesso di garantismo (diciamo così) impedisce di provare a incominciare a ridimensionare almeno un poco il problema. A Salerno i carabinieri hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 32 persone, dieci delle quali, recidive,...