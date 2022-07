Più formica che cicala, così Roma ha saputo gestire

Ha gran un peso politico e, ovviamente, energetico l’accordo raggiunto ieri all’Ue sulle riduzioni volontarie dei consumi di gas per il prossimo inverno. Perché conferma la compattezza degli Stati membri nel rendersi autonomi dalle forniture di gas russo, specie dopo che Gazprom ha annunciato in queste ore un nuovo taglio del 20% ai suoi clienti europei. Perché prevede deroghe significative al testo base, con la possibilità ad esempio per l’Italia di ridurre al solo 7% i propri consumi e non al 15%, come deciso in sede di Commissione; perché pesano in positivo i risparmi già messi in atto e al tempo stesso la capacità di completare interamente lo stoccaggio del gas prima dei mesi più freddi; e ancora perché ribadisce quel ruolo di “ponte” energetico del nostro Paese verso i partner Ue che era emerso dopo le intese con l’Algeria e altri Stati africani delle scorse settimane e che passa sempre di più attraverso i terminali dei gasdotti localizzati nel Mezzogiorno.

Fosse passata ieri anche la proposta del “price cup”, il prezzo unico temporaneo del gas europeo lanciata dal premier Draghi, si sarebbe trovato un ulteriore e giustificato motivo di rimpianto per la fine prematura del suo governo. Uno spiraglio, per la verità, si è aperto anche su questo fronte ma siamo ancora lontani dalla meta. Resta invece, forte, la sensazione che l’Italia abbia giocato finora in modo oculato le sue carte per evitare che l’impatto con le stagioni dal clima tradizionalmente più rigido si trasformasse in un campo di battaglia, con le imprese costrette a ridurre l’attività e le famiglie a soffrire il freddo senza poter utilizzare al massimo gli impianti di riscaldamento. Le restrizioni ci saranno comunque, inutile nasconderlo, ma l’accordo di ieri lascia intendere che saranno gestite meglio di quanto si potesse temere. E soprattutto che l’indipendenza dal gas di Mosca, obiettivo irrinunciabile per gli Stati europei dopo l’invasione dell’Ucraina, è più vicino e condiviso. Se a questo si aggiunge il fatto che il gas naturale liquido in arrivo in Europa dal Nord America nei primi sei mesi del 2022 ha già superato quello arrivato in tutto il 2021, a prezzi naturalmente più elevati rispetto a quelli di prima della guerra, si ha un quadro preciso di cosa sta cambiando nella geolocalizzazione delle forniture energetiche.

Dire che il peggio è passato è ovviamente un azzardo. Troppe le incognite ancora da verificare, a partire come detto dall’elevatissimo costo dell’energia. Non è sbagliato, invece, ribadire che la trasmissione del gas (e si spera un domani non troppo lontano anche dell’idrogeno pulito) dal Sud al Nord dell’Europa, in particolare attraverso il Mediterraneo, è la vera novità di questa fase. Ci aveva visto giusto Enrico Mattei quando propiziò l’accordo che avrebbe dato vita al lunghissimo gasdotto che dall’Algeria attraverso la Tunisia fa arrivare il gas in Sicilia e da qui al Nord, italiano ed europeo. Un’intuizione geniale, visti i tempi, ma che dovrebbe servire anche a ispirare analoghe accelerazioni. Come quella per l’uso industriale delle fonti rinnovabili di cui il Mezzogiorno è ricchissimo ma che è ancora frenato da ritardi burocratici, miopia di un certo ambientalismo e costi di investimento non proprio bassi. Sarebbe un paradosso, però, se una volta liberatici della dipendenza del gas di Putin dovessimo continuare a pagare l’energia a chi ce la vende senza riuscire a produrre ed esportare quella che ogni giorno ci regalano il vento e il sole del Sud.