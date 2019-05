CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 22:25

Niki Lauda non faceva volare la fantasia come dopo di lui avrebbe fatto, al volante della Rossa più amata dagli italiani (e dagli umani, si direbbe), Villeneuve, il quale volò poi via lui stesso in un circuito. Lauda si faceva ammirare. E quanto! Perché portava con sé ogni tipo di coraggio: quello di non arrendersi nemmeno in mezzo la fuoco che per poco non lo uccise sul circuito del Nurburgring nel ’76, dove erano già morti 130 uomini di tutti i motori; quello di tirarsi via, strappando anche la...