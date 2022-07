Affitti estivi, la crociata di Lacco Ameno «Basta case dormitorio»

Regole più stringenti e controlli più serrati. Parte da Lacco Ameno la crociata contro il fenomeno estivo delle cosiddette “case dormitorio”, di quei locali cioè presi in affitto per ospitare un determinato numero di persone ma che invece, a dispetto degli spazi, vengono occupati da molti villeggianti in più. Trenta i metri quadrati di superficie interna minima utile per una casa delle vacanze che aspira ad essere considerata agibile sul mercato delle affittanze e un occupante ogni dieci metri quadrati a disposizione, questi gli standard richiesti con la nuova ordinanza comunale che annuncia anche un inasprimento sanzionatorio e amministrativo nei confronti del locatario inadempiente o formalmente “distratto”, e una intensificazione dei controlli affidati a vigili urbani, carabinieri, polizia, Guardia di finanza.



«Negli ultimi anni - attacca il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale - si sono verificati episodi che definire vergognosi è poco. Ville e appartamenti ufficialmente ceduti in fitto a famiglie di quattro o cinque persone e che poi, si scopriva, ospitavano fino al triplo degli occupanti dichiarati. Un sistema di malcostume e di illegalità che ha visto in tanti casi conniventi gli stessi proprietari del bene. Un sistema - continua il sindaco - che viola apertamente non solo le regole stabilite, ma soprattutto il buon senso, oltre a pesare sulla qualità dei servizi che il Comune può offrire: i consumi di acqua e la produzione di rifiuti, ad esempio, si moltiplicano, mettendoci spesso in difficiltà. Se vogliamo tutelare la nostra immagine, continuare a consentire pratiche del genere non si può», insiste Pascale, che rincara la dose: «Vogliamo contrastare gli atteggiamenti cafoni, gli atti di teppismo e tutto ciò che va contro il vivere civile e soprattutto il diritto che hanno i residenti a lavorare in tranquillità e i turisti a godersi la loro vacanza. Se diciamo basta con il clima da “far west” nelle strade e nei centri urbani - conclude il sindaco - occorre usare il pugno duro anche contro la cattiva abitudine di rendere le case delle vacanze dei dormitori, che peraltro poi diventano anche poco sicuri per gli stessi occupanti».



Sotto il profilo dell’ordine pubblico, in passato Lacco Ameno ha vissuto spesso estati turbolente. Dalla presenza di interi clan della camorra negli anni ‘70 ed ‘80 alle bande di ragazzini che di notte, in anni più recenti, andavano a compiere atti di vandalismo e molestare turisti sul molo dove attraccano anche panfili e megayacht, fino ai “cafoni” e maleducati di ogni genere circolanti a tutte le ore del giorno sul corso Angelo Rizzoli. Su consiglio delle forze dell’ordine, le contromisure che possono essere messe in atto dai sindaci non possono prescindere dal problema delle affittanze estive. Se si rende difficile la presenza di malintenzionati e maleducati nelle case delle vacanze - è il ragionamento degli operatori turistici - diventa specularmente più facile garantire una migliore gestone dell’ordine pubblico sul territorio. E particolarmente Lacco Ameno, con una popolazione di scarsi cinquemila abitanti che arrivano a superare i 12mila a luglio e agosto, vive da sempre il problema di avere a pochi metri dai più importanti insediamenti turistici ed alberghieri dell’isola, gruppi a volte anche consistenti di persone dalla condotta discutibile.



L’ordinanza del sindaco Pascale precede solo di qualche giorno - a quanto si sa - quelle dei colleghi di altri comuni isolani a loro volta ad alta densità turistica. Ma assume un valore particolare per via della forza e della chiarezza con cui Pascale ha inteso lanciare il messaggio sul tema della «tolleranza zero», che significa «non guardare in faccia a nessuno». Nemmeno ai propri elettori, nel caso questi trasgrediscano le regole. Sui numeri delle affittanze estive la piccola Lacco Ameno presenta bilanci sicuramente inferiori rispetto a realtà territoriali più grandi come Ischia e Forio, dove l’estate scorsa i carabinieri hanno denunciato e sanzionato 250 proprietari di case fittate irregolarmente. Ma passa anche da qui la strada verso la conquista definitiva del turismo di qualità.