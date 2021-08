Afghanistan, i profughi di Napoli: «C’è ancora ressa a Kabul, uccideranno i nostri cari»

«Vi prego, andate via da lì, ormai voli per l’Europa non ne partiranno più per tanto tempo. Tornate a casa e cercate di restare al sicuro». Sono telefonate che si concludono tutte tra le lacrime quelle dei profughi ospiti del Covid residence di Ponticelli. Ognuno di loro ha lasciato nel proprio Paese un parente ed è dovuto partire soltanto con una piccola borsa a bordo di un aereo cargo dell’Esercito italiano che ha fatto scalo prima in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati