Il dialogo con i taliban e il ruolo dell'Italia

La conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani è stata completata in meno di dieci giorni. L’esercito afghano, pur organizzato con immense spese da parte americana, non ha opposto alcuna resistenza e, con la sua resa, ha persino fornito alle milizie talebane uno straordinario apparato di costosi e sofisticati armamenti. Non risulta inoltre che in alcuna regione del Paese vi siano state significative sacche di resistenza o episodi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati