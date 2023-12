Intascano una bustarella di 2000 euro come acconto di una cifra ben superiore per agevolare un imprenditore travolto dai debiti. In manette due funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Napoli, in servizio all’ufficio riscossione del capoluogo. Si tratta di un 56enne nato a Villaricca e residente a Castelvetere sul Calore, nell’avellinese e di un 55enne nato a Cercola e residente ad Ottaviano. Entrambi incensurati sono stati beccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli proprio mentre intascavano la mazzetta dal titolare della società. In loro possesso, oltre ai soldi e ad una pistola legittimamente detenuta grazie ad una licenza amministrativa per difesa personale, sono stati trovati anche un manganello telescopico ed un paio di manette. Un mistero l’uso che intendessero farne.

L’accusa, nei confronti di Raffaele Bizzarro e Massimo Alliegro, è quella del reato di induzione indebita a dare o promettere un’utilità. L’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, diretta dal Procuratore Marco Del Gaudio, è scattata nei giorni scorsi ed i due funzionari sono stati prima rinchiusi nel carcere di Poggioreale poi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha convalidato la misura pre-cautelare, disponendo però per entrambi la misura degli arresti domiciliari in attesa delle prossime determinazioni giudiziarie. È bene sottolineare che il procedimento a carico dei due indagati è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’applicazione della misura a loro carico è intervenuta dopo la convalida dell’arresto, da parte del Gip del Tribunale di Nola a seguito dell’interrogatorio avvenuto alla presenza del legale di fiducia. La misura applicata è per sua natura temporanea ed è fondata su gravi indizi. Resta in ogni caso la presunzione d’innocenza: l’eventuale colpevolezza dei due indagati rispetto al reato contestato sarà, infatti, accertata solo nel contradditorio tra le parti durante le successive fasi del processo.

Tutto è partito con la richiesta di soldi da parte dei due funzionari pubblici: «Dacci 6mila euro e non faremo pignorare anche gli scaffali della tua azienda»: è così che secondo l’inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura di piazza Giordano Bruno a Nola, i due funzionari avrebbero indotto l’imprenditore napoletano titolare di un’azienda di abbigliamento del Cis di Nola, in liquidazione, a versare una mazzetta per evitare di aggravare la sua situazione debitoria. Peccato che la vittima, prima di consegnare l’acconto pattuito abbia pianificato lo scambio con i militari dell’Arma.

L’incontro tra gli indagati e l’imprenditore è avvenuto proprio a Nola: è lì che i tre si sono incontrati per concretizzare l’illecito accordo. Ed è stato proprio quando l’uomo ha consegnato i soldi ai due dipendenti pubblici che i carabinieri, già appostati nelle vicinanze, sono saltati fuori inchiodando Bizzarro ed Alliegro alle loro responsabilità. Se tutto fosse filato liscio i due funzionari avrebbero intascato una somma ben più alta di quella ricevuta a titolo di acconto ed in cambio avrebbero annullato l’esecuzione di un pignoramento. L’imprenditore travolto dai debiti avrebbe potuto così alleggerire la pressione nei suoi confronti ma non è bastato perché l’uomo ha preferito riferire tutto agli investigatori che così hanno organizzato la trappola a carico dei presunti colpevoli. «Secondo la descrizione sommaria dei fatti contestata in questa prima fase delle indagini preliminari – si legge nella nota firmata dal procuratore Marco Del Gaudio, da pochi mesi alla guida della Procura della Repubblica di Nola – i due pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e della relativa posizione di supremazia, inducevano il titolare di una società in liquidazione con sede presso il Cis di Nola, operante nel settore dell’abbigliamento, a consegnare entrambi la somma di 2000 euro come acconto dei 6000 richiesti, al fine di evitare all’imprenditore un danno economico ulteriore, consistito nell’estensione del pignoramento anche al sequestro degli scaffali dell’azienda della vittima».

I militari dell’Arma sono entrati in scena attraverso un’indagine lampo avviata subito dopo essere venuti a conoscenza del proposito criminale dei due indagati. È così che è avvenuto l’arresto in flagranza di reato da parte die carabinieri che poi hanno proceduto alla perquisizione nel corso della quale non solo sono stati recuperati i soldi indebitamente ricevuti e precedentemente fotocopiati dagli investigatori che così sono riusciti a documentare la “mazzetta”.