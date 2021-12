Il Mattino nelle ultime settimane ha appoggiato con convinzione la doverosa, sacrosanta battaglia del sindaco Manfredi per ottenere da governo e parlamento un emendamento alla legge finanziaria che aiuti le città soffocate dal debito a mettere in sicurezza i conti pubblici. Perché quel debito moloch pesa come una gigantesca pressa sull’efficienza dei servizi pubblici e di conseguenza sulla qualità della vita dei cittadini sempre più esausti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati