La recente pubblicazione del Miur “Principali dati della scuola a.s.2019/20” offre la possibilità di alcune riflessioni che auspico diventino uno stimolo per migliorare il sistema della scuola dell’inclusione dei disabili in Italia.

Una domanda che scaturisce dall’esame delle tabelle sulla frequenza e distribuzione nei diversi gradi del sistema scolastico merita un approfondimento che coinvolge anche il ministro della salute e delle pari opportunità del governo. Come è possibile che in Lombardia e Veneto il numero degli alunni disabili che frequentano la scuola primaria, rispettivamente 18186 e 10772, diventano nelle scuole superiori meno della metà? Si riducono infatti a 8798 e 4227 gli studenti con disabilità come rileva il sito del Miur.

Quanto questo dato sia sensibile di valutazione è dal confronto con altre due regioni, Lazio e Campania che , come praticamente tutte le regioni del centro-sud, registrano al contrario una lievissima flessione degli studenti disabili nella scuola superiore. Anche qui i numeri ci aiutano a descrivere un “fenomeno” piuttosto oscuro a meno che non si ritenga che nella parte d’Italia con il maggior reddito procapite e la spesa per il welfare più alta, ci sia una sorta di espulsione di massa dalla scuola superiore dei disabili.

I numeri del Lazio (da 10117 a 7131) e quelli della Campania (da 10674 a 8502) apparentemente descrivono una scuola dell’inclusione che regge la difficoltà della maggiore età per gli alunni disabili nel sistema scuola. Eppure questa valutazione mi sembra troppo semplicistica se utilizziamo i parametri di valutazione, su tutti il discusso ma indicativo Invalsi, che ci raccontano di una scuola più capace di distribuire competenze al Nord piuttosto che al Centro-sud.

Forse, e mi auguro che su questo il ministro responsabile ed anche quello della Salute e delle Pari opportunità si esprimano, la incredibile differenza nella frequenza scolastica degli alunni disabili nella scuola superiore dipende soprattutto dalle profonde differenze territoriali.

Siamo ancora al cospetto di una impietoso fermo immagine che mostra, faticosamente celato da un dato numerico enorme, il fatto che l’assenza di alternative efficaci mantengono nella scuola, sino ad oltre i 20 anni di età, molti studenti disabili. Lo sviluppo di un sistema sociale e socio-sanitario di welfare, ampiamente sostenuto in Lombardia e Veneto dalle fondazioni bancarie che erogano prevalentemente in quelle regioni il loro sostegno, ha determinato una infrastrutturazione nemmeno lontanamente immaginabile nel resto d’Italia. Si comprende così come, in totale assenza di prospettive, le famiglie tendano, nelle regioni del Mezzogiorno, a prolungare la frequenza scolastica all’inverosimile. Quanto tutto questo sia vero è noto a chiunque conosca il mondo della scuola e la carente e spesso scadente offerta di servizi socio–sanitari al di sotto del fiume Tevere. Come intervenire è compito del governo e più in generale di una riflessione che andrebbe condivisa in modo assolutamente trasversale nel Parlamento italiano. Condivisa con l’eccezione di quanti anelano con forza al finto federalismo che sarebbe meglio definire, anche alla luce di questi dati, una vera secessione. Quando in Parlamento sentiremo definire i liveas ed i lea partendo dall’analisi dei dati?

Forse, invece che azzuffarsi ad ogni piè sospinto, la forze politiche di maggioranza potrebbero iniziare da qui.

E sarebbe un gran bel giorno per le famiglie dei disabili e per la politica.

