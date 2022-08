Il senso di Diletta ​per l'amore paterno

È dall’infanzia, dov’è custodito il bandolo della matassa di ciò che ciascuno di noi diventerà, che Diletta Balocco deve aver tratto la parola pronunciata ai funerali del padre: fortuna. Improbabile per ricordare l’industriale ucciso da un fulmine durante l’escursione in bici con un amico. Tant’è che l’altro giorno in chiesa ha sulle prime gelato i presenti. Per poi scaldarli tutti. Perché via via che la figlia di Alberto Balocco, dritta nella postura solenne e disperata del lutto, procedeva nella lettura della lettera scritta con i suoi due fratelli, il senso di quel rovesciamento di prospettiva ne illuminava il significato. «È l’ultima parola a cui viene da pensare, in un momento come questo», ha scandito la figlia. «Invece sì, Fortuna: abbiamo avuto la Fortuna di essere parte nella tua splendida vita e di avere te… che non hai fatto altro che essere la nostra forza e motivazione, insegnandoci a stringere i denti davanti alle difficoltà, a essere determinati e testardi come te, che non mollavi mai, nemmeno di un centimetro».

Eccola la lezione del padre, che sembra mutuata dalla frase di Giambattista Vico - «Paiono traversie, sono opportunità»- e sta a indicare il coraggio di accettare le sfide, soprattutto le più dure, capovolgendole in occasioni di crescita. Ed ecco, in tempi di famiglie disgregate, il sentimento della parentela al suo meglio. Con la famiglia intesa non come gabbia patriarcale, luogo di frustrazione e condizionamento, ma come casa, radice, alleanza proficua alimentata fin dall’infanzia. Una prospettiva preziosa soprattutto al cospetto del familismo truce spuntato dalle cronache recenti, con genitori e figli al centro di violenze sanguinose e insensate, o dei giochi di potere della politica.

Le altre parole lette da Diletta Balocco si proiettano all’indietro verso l’infanzia, evocano con pudore la dimensione della corporeità, il rito dei baci e degli abbracci. Ne sottolineano la necessità, facendo risalire con discrezione ai momenti dell’affetto manifestato, alle attenzioni dell’accudimento costante, il rinsaldarsi del reciproco legame come patto intimo condiviso. Viene da pensare a una bella famiglia italiana, gioiosa, orientata «a non perdere nemmeno un’occasione per stare insieme, per ridere, per viaggiare, per imparare», com’è scritto nella lettera. E proprio ora che la famiglia viene evocata continuamente, e per lo più strumentalmente, dai politici di ogni parte, mentre ci si prepara a un inverno reso duro dalla somma delle crisi feroci specialmente con i nuclei poco garantiti, può apparirci lontanissima quest’altra compagine familiare fino a pochi giorni fa del tutto privilegiata e al riparo da tali problemi per via di possibilità economiche e un tenore di vita imparagonabili a quelli della maggior parte degli italiani.

Invece i Balocco, come li ha raccontati Diletta, colpiscono perché possono essere percepiti come vicini a tutti. Non per un inconfessato autocompiacimento voyeuristico da “anche i ricchi piangono”, ma perché evocano la trasmissibilità dell’esempio positivo, il senso della comunità familiare, quello della responsabilità, l’orgoglio di poter ricevere una lezione importante da portare in giro nel mondo. Tutte dimensioni purtroppo inattuali, e infatti pronunciate a fior di labbra da una figlia, nell’intimità del suo dolore.