Movida a Napoli: alcol ai minorenni, sanzioni e denunce ai gestori dei baretti «furbetti»

Ragazzini minorenni ubriachi in strada, locali aperti - nonostante l’ordinanza - anche dopo le 2 di notte, il solito caos tra il centro storico e la zona dei baretti a Chiaia. L’ordinanza c’è, ma pure chi si ostina a non rispettare alcuna regola costringendo le forze dell’ordine ad un superlavoro per cercare di arginare la malamovida. Fioccano le sanzioni e le denunce, ma è fisiologicamente impossibile controllare tutto e tutti se sono troppi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati