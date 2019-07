Da Maradona agli imbarchi, l'evoluzione del bagarino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo si è capovolto, perfino i bagarini classici, per antonomasia napoletani come i mariuoli, hanno dovuto trovare diverse specializzazioni. Non vendono solo biglietti maggiorati per una partita di calcio o per un concerto. Oggi si appostano davanti alle biglietterie degli aliscafi per l’isola azzurra e offrono tagliandi con surplus per salire subito a bordo evitando lunghr code sudate sotto il sole a martello. Da Maradona a Capri: è la nuova flessibilità dell’economia del ventunesimo secolo. La dolce...