La parola d’ordine mentre il Po allaga i Murazzi di Torino e si attende la sua piena è: salvare Ravenna, i suoi abitanti, i tesori bizantini da una traiettoria che sembrava ineluttabile, quella della sua devastante alluvione. Sono ancora ore drammatiche ore nella Bassa Romagna. Una vasta area irriconoscibile e nella massima allerta con 41 paesi e città e una miriade di campi e casolari e aree industriali ancora sommersi dalle piene contemporanee di 21 fiumi e altrettanti corsi d’acqua minori, con oltre 400 frane, strade e ferrovie bloccate, sono tante le domande sul primo doppio evento estremo che ha colpito la stessa vastissima area con 400 mm di pioggia in ondate di 2 giorni in 15 giorni.

Ma c’è una sola certezza: nella pianura dall’idrologia più complessa e artificializzata d’Europa, con i terreni tra i più molli e destinati naturalmente al ristagno e alle acque basse che la terrebbero sempre sommersa se non ci fosse l’opera dei bonificatori con le idrovore a tenerla all’asciutto, per difendere Ravenna non basta alzare muri di terra e, con catene umane interminabili come spina dorsale della ricostruzione, anche muraglie di sacchi di sabbia per rafforzare argini, e nemmeno gonfiare barriere di plastica. Serve il countdown, la vittoria della corsa contro il tempo di una delle più clamorose e ardite manovre della nostra storia idraulica: l’inversione del corso del Canale Emiliano-Romagnolo, il serpentone d’acqua artificiale gestito dal consorzio di bonifica lungo 135 km, la più lunga asta irrigua d’Italia, che sfocia nel mare riminese dopo aver attraversato 336.000 ettari di territorio di 227.000 di campi coltivati con 158.000 irrigati con canalizzazioni e idrovore. È solo un tratto dei complessivi 200.000 km di reti irrigue artificiali italiane, 23.000 km di condotte di adduzione, 16.000 km di arginature, circa 30.000 briglie e sbarramenti, migliaia di opere di presa, e oltre mille idrovore.

L’acqua di piena da smaltire viene in parte deviata, allagandoli, su ben 500 ettari di campagne a grano, mais ed erba medica rimaste fino a ieri all’asciutto, grazie al sacrificio accettato dalla cooperativa di settanta braccianti pur di proteggere i ravennati. Ma soprattutto il Canale Emiliano Romagnolo, costruito tra il 1955 e il 1960 per pescare l’acqua del Po deviandola verso la Romagna, che fino a ieri procedeva in una sola direzione ha subito la prima inversione a “U” della sua storia, con le acque in parte riversata nel Savio e parte in un Po ancora per poco in grado di reggere le portate aggiuntive. Un’impresa mai tentata prima.

Un’inversione di flusso che sembrava impossibile, e invece limiterà i danni grazie al “Cavo Napoleonico” che collega il Reno al Po. Le idrovore lavorano incessantemente. Non c’è un minuto da perdere prima che le piogge che già ingrossano il Po in Piemonte scarichino altre portate ingestibili. In soli due giorni 3 milioni di metri cubi d’acqua devono essere deviate e scaricate nell’Adriatico. L’impresa è epica ed è coordinata da Raffaella Zucaro, direttrice generale del Canale, con la Regione e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio.

Il “Cavo Napoleonico” partecipa all’impresa. È la grande opera di canalizzazione del passato che salverà la città come l’ha salvata duecento anni fa. Era l’alba tragica dell’Ottocento di lotta alle paludi e alla malaria e il fiato sospeso per gli allagamenti del Reno che impaludava fino alle porte di Ravenna e non scaricava in Adriatico. Fu Napoleone che da re d’Italia, dopo aver visitato la Romagna dal 21 al 25 giugno 1805, a ordinare al suo ingegnere capo Gaspard Riche De Prony di risolvere il problema. E il barone francese progettò il colossale collegamento dal Reno al ramo del Po Grande nel ferrarese. Fece scavare il clamoroso “Cavo” lungo 18 km per accogliere parte delle acque del Reno e condurle al Po e in mare, e salvò Ravenna dalle paludi e dalle piene.

Le difficoltà oggi non sono solo nella morfologia e nell’orografia molto complicate, con i moltissimi fiumi che scendono dall’Appennino, ma è anche nell’idrografia pazzesca e più volte modificata del Po che dalla sorgente sul Monviso in 652 chilometri raccoglie 43 affluenti principali bagnando 71.000 km2 di terre, un quarto della penisola con 3.200 città dove vivono 16 milioni di italiani, e confluendo nella Bassa con sette rami del suo Delta. Il suo bacino in realtà è l’insieme di tre bacini interconnessi, tre vaste aree idrologiche, ognuna con la sua specificità e con i suoi problemi.

Il primo è l’Alta Pianura delle Prealpi dove i terreni argillosi e arenosi assorbono acqua piovana che scende anche fino a 200 metri di profondità dove crea immense sacche di falde freatiche. È la linea di ricarica dell’intero sistema idrologico della pianura. L’acqua, nei suoi intricati percorsi nel sottosuolo, scende poi fino al secondo bacino, la Media Pianura,molto ricca di sacche idriche anche in pressione con tendenza alla risalita dove affiora anche con le risorgive. È da questo confine idrologico che inizia la Bassa Pianura dove le argille impermeabili del suolo hanno sempre favorito stabili impaludamenti tra Pavia e le Valli di Comacchio, il mantovano, il parmense, il reggiano, il modenese e la pianura romagnola.

Oltre quattro millenni fa ebbe inizio l’epopea della bonifica. I primi colonizzatori furono i Celti che nelle sterminate oscure foreste pluviali immaginavano sfogasse i suoi malumori il Gigante Brân, la loro divinità. Per i Liguri era la valle del dio Bodincus, il nome dato al Po, il confine da non oltrepassare. I primi Greci, quando attraccarono sulle rive dell’enormità del suo delta, il Po lo chiamarono Eridanus, e l’illimitata pianura interna la tramandarono come la leggendaria terra degli Iperborei, teatro di una delle proverbiali fatiche di Eracle. Gli Etruschi la conquistarono con i rinforzi degli Umbri e dei Campani cacciando i barbari e alleandosi con i greci e iniziando a bonificarla scavando fossati di scolo e di navigazione interna perché sapevano che sotto la palude c’era una fertile “madre terra”. E 2220 anni fa arrivarono i Romani che riuscirono nell’impresa titanica di iniziare a piegare l’umida pianura alle sue enormi potenzialità agricolo-pastorali, utilizzare come vie di collegamento anche i fossati di scolo. Da allora iniziò la rigenerazione della più vasta area paludosa continentale che in due millenni di storia ha reso produttive e urbanizzate 47.820 km2 di terreni, nonostante i colpi di piene e rotte.

La prima Ravenna che oggi è l’obiettivo di tutti i soccorritori, sorgeva su un cordone litoraneo tra le acque vive con il mare da un lato e le paludi dall’altro lato, alimentate dai fiumi. Essendo ben difendibile, quando si affacciarono le insegne di Roma, nel 220 a.C., le prime bonifiche furono affidate a famiglie di coloni ex legionari e l’ingegneristica opera di regimazione delle acque creò una fitta rete scolante in pendenza. Strabone, nella sua Geografia paragonava la Bassa «al paese detto Basso Egitto…alcune città sono delle vere e proprie isole, altre sono solo in parte circondate dalle acque...Tra le paludi, la città più grande è Ravenna, interamente costruita su palafitte e attraversata da canali...Durante l’alta marea è inondata da una considerevole quantità d’acqua del mare e così le acque stagnanti sono condotte via». Plinio il Vecchio, nella sua Historia naturalis, la descrive ammirato con i suoi canali trasversali, le “fossae per trasversum”, costruite per facilitare la navigazione da Ravenna a Venezia e Aquiliea e verso l’interno fra i vari bacini lagunari idraulicamente indipendenti. La genialità romana antica nel 49 a.C.. la trasformò a sede dell’imponente Porto di Classe a guardia dell’Oriente. Le sue mura si sviluppavano per 2,5 chilometri circondate dal fossato riempito dalle acque del Lamone che confluiva nel Padenna.

Asciugare, contenere le paludi, creare nuovi terreni agricoli era un lavoro permanente già allora, reso ancor più complesso dai fenomeni di subsidenza nei dintorni di Ravenna, con abbassamenti dei suoli che allora diventavano inesorabilmente acquitrinosi e paludosi, aumentati peraltro dal Novecento con prelievi di idrocarburi e di acque di falda.

Oggi sotto i colpi della più grave alluvione italiana dal novembre del 1966 quando Firenze fu simbolo della tragedia e anche degli angeli del fango che oggi commuovono il mondo, Ravenna deve resistere. È il simbolo di ciò che occorre per attivare la prevenzione che serve dopo l’alluvione-spartiacque tra un prima e un dopo, il primo campanello d’allarme del “clima nuovo”.