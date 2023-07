Bei tempi, quelli in cui un filosofo poteva scrivere prolegomeni, parerga e paralipomena, cioè cose che vanno dette prima, cose che vanno dette magari in aggiunta, e cose che di solito vengono tralasciate: se bisogna prendere posizione, se l’opinione pubblica si divide tra apocalittici e negazionisti, c’è poco da riflettere o da distinguere, bisogna agire, bisogna schierarsi!

Ora io mi schiero molto volentieri, perché non ho mica dubbi sul fatto che il clima stia cambiando, né penso che le politiche ambientali siano solo il frutto di un’isteria collettiva. Neanche si trattasse di nuove forme di millenarismo, che aggiornano vecchie litanie sulla fine del mondo...

Resto, è vero, un po’ stupito nell’apprendere che esiste un disturbo specifico, chiamato eco-ansia, ma questo non vuol dire che non apprezzi la sensibilità delle nuove generazioni – di tanto superiore alla nostra, su queste materie – e pure quella del ministro che si commuove ascoltandole. Il mio stupore è semplicemente legato a qualcosa che chiamerei una certa politica linguistica, e a un cortocircuito fra il buon senso e il senso scientifico, per cui si finisce col ritenere che sia sempre preferibile battezzare con nome presuntamente scientifico un fenomeno dopo tutto familiare – che so: la paura.

Ma mi accorgo che ho preso per davvero la strada dei paralipomena. Torno subito al cuore della questione. C’è un’emergenza climatica? Sì. Per i dati, le serie storiche, le statistiche, l’analisi esperta credo ci si debba rivolgere a chi ha conoscenze e competenze specifiche, in argomento, ma per tutto il resto ci sarà pure non dico il diritto, ma il dovere di parlarne, o no? Da dove viene questa idea bislacca per cui silenzio, parla la scienza? Da un lato, la scienza non sforna affatto certezze matematiche (le certezze matematiche sono come le maggioranze bulgare: anche se la Bulgaria è ormai un paese democratico, e la matematica una scienza con i suoi bravi dubbi, si continua a dire certezze matematiche e maggioranza bulgare); dall’altro, la scienza non è mica l’unico sapere disponibile per l’uomo. E soprattutto non è l’unico modo in cui l’uomo dà senso al suo modo di abitare il mondo.

E siamo veramente al cuore della questione. Che non riguarda le allegazioni del sapere scientifico, i dati su cui lavora, le ipotesi che elabora, i modelli predittivi che utilizza. Non vorrei essere frainteso: non vedo un solo motivo per dubitare del metodo scientifico e dei risultati che consegue. Non vedo motivo per non preferire il medico al guaritore, il fisico all’astrologo, l’ingegnere al mago. Se e finché la scienza è aperta e libera, com’è dalle nostre parti, non c’è nulla di meglio. Ecco, invece, un altro motivo di stupore: che ci sia bisogna di un simile prolegomeno. Siamo così conciati, nello spazio pubblico, da doverci guardare da complottisti e negazionisti, ultima versione di quelli che Pascal chiama i «demi-savants», i mezzo-sapienti, quelli che vantano una certa infarinatura di questo o di quello (e chi, in rete, non può rapidamente infarinarsi, al giorno d’oggi?) e grazie a quella pensano di esser i veri furbi, pensano che a loro non la si può dare a bere, e che c’è sempre un potere nascosto che vuole imporre una verità ufficiale, un nuovo conformismo, un nuovo fascismo, ma loro lo sanno, a loro non la si fa.

No, nulla del genere: schieriamoci nuovamente. L’emergenza climatica è uno dei grandi problemi con cui gli uomini dovranno misurarsi per molti anni a venire, provando seriamente a transitare verso nuovi modelli di organizzazione di vita e di lavoro. Ma aggiungo: lo è non semplicemente perché sta facendo molto caldo o perché il numero di eventi estremi è in crescita costante – di nuovo: non ho le statistiche sotto mano a suffragare questa affermazione, lascio che ci pensi la comunità scientifica, che la sa un po’ più lunga di me. Lo è però perché sta cambiando – e non deve dispiacerci, preoccuparci o spaventarci – il rapporto dell’uomo con la natura.

Con l’ambiente, in verità: natura e ambiente non sono sinonimi, tant’è vero che nemmeno la più terribile delle catastrofi nucleari metterebbe in discussione la pacifica e naturale rivoluzione della Terra attorno al Sole, nonché tutto il resto dell’universo. In questione, su questa aiuola che ci fa feroci, è solo la nostra specie. Sicché la domanda diviene: perché la nostra specie? Annunciando l’ospite inquietante del nostro tempo, il nichilismo, Nietzsche diceva che proprio questo manca, la risposta al perché. Ora, la crisi ecologica non è certo una risposta a una simile domanda, impostare la quale – mi sia consentito dire – non è affare da scienziati (il che non vuol dire nemmeno che sia un buon affare). Non una risposta, dunque, ma una nuova direzione lungo la quale l’umanità può cercarla. Che ci facciamo qui? Perché c’è, al mondo, la nostra specie? Per aver cura non tanto di sé soltanto, o dei propri simili, ma di tutta questa bella d’erbe famiglia e d’animali, come diceva il Poeta. Che sapeva bene che la parola cruciale, in quel verso, è la più semplice e la meno scientifica di tutte: bella, la varietà di erbe e di animali in cui il mondo si esprime è bella. Io non penso infatti che sia imminente la minaccia per la sopravvivenza della vita sulla terra (vita umana: la vita di topi e insetti o la vita in generale è molto meno angosciata di noi, credo): la sfangheremo, e personalmente sono pure un inveterato ottimista tecnologico. La tecnologia ci darà una mano. Ma questo non mi fa sentire meno imperioso il dovere di aver cura della Terra, e di trovare modi di vita responsabili che della bellezza e della varietà del mondo, del suo equilibrio e della sua straordinaria multiformità abbiano cura.