La notizia è positiva, ma anche preoccupante: le emissioni di CO2 nel 2020 crollano, ma solo grazie alla crisi da pandemia e poco per le politiche verdi, che rimangono fumose, poco efficaci e che, invece, dovrebbero guidare le scelte economiche dei prossimi mesi in tutta Europa. Le emissioni di CO2 dell’Italia nel 2020 scenderanno del 9% ad un nuovo minimo sotto i 400 milioni di tonnellate, pari all’1,1% del totale mondiale, anche questo in forte contrazione verso un minimo di 34 miliardi di tonnellate. La notizia ovviamente è positiva, perché è quello di cui abbiamo bisogno, in base a quanto dicono gli scienziati dell’ONU, per contenere il rischio di cambiamenti climatici, come richiesto dagli accordi di Parigi del 2015. La politica italiana, e quella Europea, già prima della pandemia, a fine 2019, hanno sancito che il futuro avrà al centro il verde, un’accelerazione della transizione verso l’abbandono dei fossili, quelli che causano le emissioni di CO2 e indirettamente l’effetto serra. Tuttavia, proprio le dinamiche del 2020 confermano che la crescita economica, a cui non possiamo rinunciare, se non altro per finanziare la spesa sulla sanità, si affida sui consumi di energia, che crescono nel mondo intorno al 2% all’anno, e che questi dipendono oggi, come 50 anni fa, ancora sulle fonti fossili, in ordine di importanza, petrolio, gas e carbone. Non appena le politiche riusciranno a far ritornare a normalità le economie, probabilmente grazie alla enorme spesa pubblica, il trend riprenderà la sua crescita che sostanzialmente ininterrotta dal secondo dopoguerra.



Per raggiungere gli obiettivi di totale decarbonizzazione, che i politici con troppa leggerezza proclamano e condividono, spesso rincorrendo livelli di taglio sempre più intensi, occorrono rallentamenti dei consumi di energia simili a quelli del 2020, evento verificatosi solo per un cataclisma naturale da apocalissi che per fortuna si verifica una volta ogni cento anni.

Gli accordi verdi, o Green Deal per evocare il New Deal di Roosevelt del 1933, si sprecano nell’ultimo anno, prima i democratici americani con Sander, che l’ha lasciato ora a Biden, poi il nostro Partito Democratico con il Governo 5 Stelle a settembre 2019, poi, più ufficiale, quello della nuova commissione von der Leyen del dicembre 2019. La crisi del 2020, con lo sforzo immane dell’Europa e dei singoli stati per guidare la ripresa, si affida così alle politiche verdi per decidere dove spendere risorse di ammontare mai visto in passato. Le politiche verdi, però, sono tanto facili da annunciare, quanto poi difficili da tradurre in interventi concreti, almeno in termini di efficacia sul contenimento delle emissioni. In Italia, giustamente, e facilmente, si è continuato a sfruttare quanto avviato in passato, in particolare la defiscalizzazione delle spese in interventi di ristrutturazione che comportino risparmi di energia, l’ecobonus. Questa, però, è una politica attiva dalla fine degli anni ’90 e che di anno in anno, potenziata, è stata riproposta, ma che solleva l’interrogativo sul grado di efficacia, sempre difficile da misurare quando si tratta di milioni di interventi su singole abitazioni. Più recente è stato l’Ecobonus sull’acquisto di veicoli ecologici che, però, evidenzia come le velleità ambientali possano avere effetti perversi, ovvero quello di dare incentivi finanziari a persone ricche, che consumano e inquinano molto, che hanno almeno due macchine, che si possono premettere di comprare auto elettriche che costano il doppio di quelle con motore tradizionale. Negli ultimi provvedimenti si sta cercando di porre mano alla distorsione, estendendo gli incentivi anche alle auto tradizionali che emettono si particolato o NOx, ma a livelli inferiori del 95% rispetto a quelle vecchie in circolazione che usano le persone a basso reddito, in particolare al Sud.

Quello che manca, magra consolazione non solo in Italia, ma anche in Europa e negli USA, è maggiore concretezza sui grandi piani, sulle visioni della transizione. Per avviare la decarbonizzazione occorre agire con grandi obiettivi, come realizzare grandi reti elettriche o grandi stoccaggi, come gli accumuli idroelettrici. Allo stesso tempo serve non farsi trascinare in eccessive fughe dalla realtà e guardare a quello che accade nel resto del mondo. L’Italia ha già fatto molto per l’ambiente e, assieme alla Germania è paese leader per molte politiche ambientali, come il sostegno al fotovoltaico, l’efficienza energetica nell’industria, la bassa cilindrata delle sue automobili, ma le sue emissioni calano, già prima del 2020, soprattutto per il processo di deindustrializzazione che ha portato ad un netto calo dei consumi e delle relative emissioni. A differenza della Germania, cresciuta dal 2007 al 2019 del 15%, l’Italia nel 2019 aveva un PIL che era sotto del 5%. In altri termini l’Italia è un paese che si è impoverito e che, nonostante ciò, ha intrapreso politiche ambientali costose, ambiziose, allineate a quelle della Germania, nonostante la differenza di ricchezza creata dai due paesi, dislivello che assume aspetti drammatici nel Sud d’Italia. Di politiche verdi ne abbiamo studiate, analizzate, sperimentate e proposte e molte sono nel Piano Nazionale Clima ed Energia approvato ad inizio 2020 e spedito alla Commissione Europea. Occorre non perdere inutile tempo e partire da quello, ma con maggiore realismo e senza dimenticare anche le fonti tradizionali.

