Energia pulita, le bugie sull'Italia

L’Italia è al primo posto per impegno ambientale sull’energia ed è triste leggere di un nostro supposto ritardo, come risulterebbe da alcune analisi dei rivoluzionari ambientali. E’ prima rispetto al resto d’Europa, rispetto agli altri paesi industrializzati e rispetto al resto del mondo, ultimamente per una forte spinta della politica verde, affermatasi facilmente in una molle politica povera di idee. Più importante è il fatto che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati