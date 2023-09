Al via la task-force contro i venditori abusivi. Dopo il report pubblicato ieri da Il Mattino, con le associazioni di categoria (Confesercenti e Aicast) che hanno denunciato l’invasione di bancarelle e lenzuola nelle vie “turistiche” della città, le contromosse di Palazzo San Giacomo iniziano già oggi. E, precisamente, partono dalle «zone interessate dal miracolo di San Gennaro», che saranno oggetto del giro di vite portato avanti dalla polizia municipale. A darne notizia è l’assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu. L’invasione del falso, di questi tempi, è di proporzioni da record, che sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di «oltre 1000 ambulanti illeciti – secondo Confesercenti – con 1,5 milioni di indotto al mese sottratti al commercio reale». Tolto cioè dalle casse dei commercianti che pagano le tasse.

APPROFONDIMENTI Liberato al Plebiscito, festa grande per il fantasma del palcoscenico Cinema, gare e cantieri: a Napoli è il mese nero del traffico L'olio per San Gennaro lo porteranno i donatori di sangue

La zona di via Duomo-via dei Tribunali (compresa via San Biagio dei Librai) è una delle più affollate dai turisti. E quindi da “bancarielli” di ogni tipo. Borse fake di griffe famose, tavolini con occhiali da sole e cover. Venditori di corni e calzini. Il tutto a nero. La stretta della polizia municipale, dunque, partirà proprio da quest’area nevralgica di Napoli, in una data particolare: quella del miracolo di San Gennaro. Tra la Cattedrale e i Decumani, sono attese in queste ore migliaia di persone: fedeli, turisti, curiosi e appassionati.

«Già oggi, per la solenne celebrazione di San Gennaro ci sarà un controllo serrato su via Duomo e nelle aree circostanti contro i venditori abusivi ambulanti – annuncia De Iesu – Questo sarà il primo atto della task force contro l’abusivismo. Il giro di vite contro questo fenomeno si accompagnerà all’ordinanza di sospensione dell’occupazione di suolo pubblico, prevista in occasione della festa del Santo Patrono». Il team di agenti sarà composto da 10 unità – come sottolineato nelle scorse ore dallo stesso assessorato alla Legalità – e opererà in via Toledo, via dei Tribunali, ai Quartieri Spagnoli e piazza Garibaldi. «La strategia – ribadisce De Iesu – è quella di puntare sul sequestro della merce». La contravvenzione prevista, di circa 200 euro, non basta infatti per combattere la piaga dei venditori irregolari. Le sanzioni non vengono riscosse, visto che la stragrande maggioranza dei commercianti abusivi è composta da extracomunitari e nullatenenti.

E poi ci sono i negozianti in regola, che da mesi – visto il boom turistico permanente – si vedono sottrarre indotto da parte degli abusivi. «L’invasione è ricominciata già a fine agosto – denunciano dall’Associazione Punto Zero Artigiani, che comprende una quarantina tra ristoratori e commercianti di via dei Tribunali, dal Duomo fino a piazza Miraglia – Siamo in lotta continua con gli abusivi. Solo a piazza San Gaetano, nei fine settimana, ci sono 7 bancarelle che vendono merce irregolare. Lungo via dei Tribunali, tra banchi di srilankesi e borse contraffatte degli africani arriviamo a una ventina di abusivi. Se ci aggiungiamo i rom che provano a piazzare corni ai turisti e i napoletani che provano a vendergli calzini, contiamo un’altra ventina di persone. Insomma, parliamo di circa 40 pseudo-commercianti abusivi raccolti nel giro di una cinquantina di metri. Chiediamo più controlli: noi paghiamo le tasse e spesso queste persone ci sottraggono introiti che per noi sono fondamentali».



«Il fenomeno degli abusivi è in netta crescita - commenta Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli - Anche i gadget sportivi irregolari legati alle vittorie del Napoli sono in grande escalation. Da un lato servono pene più severe: la sanzione non basta e l’opera di repressione deve passare dal sequestro delle merci. Non è giusto che sul lungomare e in centro turisti e non acquistino migliaia di oggetti contraffatti senza uno straccio di scontrino. Dall’altro lato, va regolarizzato chi ha la possibilità di mettersi a norma. Questo, per esempio, è avvenuto per i gadget di largo Maradona. È chiaro che se il Comune vuole smorzare la tara dell’evasione fiscale, la lotta ai venditori ambulanti abusivi è un passo importante».