Ancelotti, i nostalgici di Sarri si ricordino l’estate del 2015

Lunedì 13 Agosto 2018, 22:57

«Sar-ricetta». Alzi la mano chi non l’ha detto, o almeno pensato, tre anni fa, quando il misterioso allenatore in tuta piombò inopinatamente sulla panchina azzurra. Sar-ricetta, sar-rischia, sarr-evota. Non barate, ci sono fior di post su Facebook, perle di ironia e sciovinismo, lasciati sulle bacheche a futura memoria. Sappiamo tutti come è andata poi. L’allenatore venuto dall’Empoli, periferia del calcio italiano, la faccia da operaio alla quale i tifosi azzurri non avrebbero dato da allenare...