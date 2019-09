Anche Jovanotti scopre l’ideologia degli ecologisti: «Una fogna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Settembre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’Italia del no - no tav, no tap, no stranieri, no gay, no zingari - ecco i no Jova, che per tutta l’estate, mentre le terre dei fuochi bruciavano e i mari si riempivano di plastica, hanno scelto come nemico pubblico n. 1 Lorenzo Cherubini e il suo «beach party», evento estivo griffato Wwf, roba da resa dei conti interna all’universo ambientalista, da guerra tra apocalittici e integrati. Dopo critiche, quasi sempre preventive, Jovanotti è sbottato con un post urticante contro un mondo «così...