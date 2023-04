È evidente che in Trentino, rispetto, tanto per fare un esempio, all’Abruzzo, il sistema di monitoraggio degli orsi e delle restrizioni per gli escursionisti ha mostrato limiti e falle. A rimetterci la vita è stato un giovane uomo, Andrea Papi, aggredito lo scorso 5 aprile da un’orsa sopra Caldes, in provincia di Trento.

In Abruzzo gli orsi sono rigorosamente monitorati, e l’accesso in determinate aree protette è vietato. Se il modello abruzzese è quello migliore, come sembrerebbe, ed è applicabile anche in Trentino, forse sarebbe il caso di studiarlo con maggiore attenzione. Ma ovviamente questo saranno i tecnici a stabilirlo, perché la gestione della flora e dalla fauna è materia complessa che richiede alta specializzazione e grande competenza.

In generale, però, è necessario che le specie animali maggiormente pericolose per noi umani vengano costantemente monitorate e confinate in aree difficilmente accessibili. Ma è anche importante informare puntualmente la cittadinanza sui pericoli che si corrono e su come comportarsi quando ci s’inoltra nella natura, e questo, ovviamente, comporta anche da parte della cittadinanza il dovere d’informarsi, di studiare, di conoscere con precisione come evitare i rischi e come comportarsi in un ambiente che ha leggi assai diverse dalle nostre.

Il problema fondamentale del nostro tempo, infatti, è un’idea bucolica della natura e la tendenza a umanizzare gli animali. Viviamo talmente immersi in una civiltà iper-culturalizzata, che per noi è normale approcciarci alla natura con questa coscienza iper-culturale, che però da coscienza, troppo spesso, diventa incoscienza.

Un tempo i nostri pastori e cacciatori si avventuravano in determinati territori armati, o comunque consapevoli dei rischi che si correvano; oggi, si tende a inoltrarsi nella natura con la stessa noncuranza con la quale si sta in uno zoo o davanti a un documentario naturalistico, ovvero sentendosi al sicuro, tipico di chi fa fatica a distinguere un’idea astratta di natura da un’idea concreta e pragmatica. Ovviamente non ci si riferisce ad Andrea Papi, della cui morte, tragica e dolorosa, sappiamo ancora troppo poco.

Allargando il discorso, sono circa trent’anni che in Italia i cani sono diventati “figli”. Questa estrema sensibilità è sicuramente un dato positivo e anche commovente della nostra evoluzione culturale, ma basta osservare attentamente il modo che noi abbiamo di approcciarci a loro per comprendere che per noi gli animali sono amabili solo se umanizzabili, ovvero se ci danno la sensazione che pensano, soffrono e gioiscono come noi. Gli esseri umani hanno questa folle tentazione di antropomorfizzare tutto, salvo poi reagire istericamente quando la natura dimostra senza troppi preavvisi che non è umana ma, appunto, natura, ovvero qualcosa di diverso da noi, dalle nostre logiche, dalla nostra civiltà iper-culturalizzata.

Gli animali, soprattutto quelli più pericolosi, bisogna conoscerli e, se non si ha voglia di conoscerli, bisogna starne alla larga, perché possono avere reazioni imprevedibili, e potenzialmente letali. Gli orsi presenti sul territorio italiano, per esempio, non sono in linea di massima aggressivi, ma non sono nemmeno quelle creature struggenti e bambinesche che ci siamo abituati a vedere nei reels dei social. Quando si va in un territorio dove è segnalata la loro presenza, bisogna andarci consapevoli e attrezzati; oppure, se non si è consapevoli e attrezzati – di un cane, per esempio – è meglio evitare, perché se si sentono in pericolo possono reagire in maniera imprevedibile.

Gira e rigira si ritorna sempre allo stesso punto: allo smarrimento generale del senso del limite. La modernità dà questa illusione di poter governare e controllare ogni cosa, anche le forze più telluriche e primigenie. Sicuramente la scienza e la tecnologia contribuiscono a migliorare la qualità della nostra vita, ma senza prudenza, umiltà e senso del limite si rischia solo di diventare più fragili e ingenui, e dunque più aggredibili da tutte quelle forze che non siamo ancora riusciti a depotenziare e ad addomesticare con la nostra intelligenza.

Il tema ora non è “punire” gli orsi che vivono in Trentino e risolvere la questione con scelte emotive, bensì migliorare monitoraggio e gestione degli accessi in determinate aree e, soprattutto, educare la popolazione alla conoscenza e alla prudenza. E imparare tutti ad accettare più realisticamente l’imponderabile, l’imprevedibile, la triste fatalità, finanche il caso sfortunato. Può succedere, purtroppo. Fino a quando gli esseri umani saranno esseri umani e la natura natura, tutto può succedere. Anche la cosa più imprevista, anche la più inaspettata e crudele.