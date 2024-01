Il documento è stato firmato ieri mattina dall’amministratore unico, Nicola Pascale: Anm assumerà 46 autisti e lo farà utilizzando lo “scorrimento” della graduatoria del maxi concorso che venne avviato nel 2021, destinato a 25 assunzioni, che ha prodotto ben 519 “idonei”. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il completamento dell’organico dell’azienda di trasporti napoletana, partecipata del Comune di Napoli nella sua interezza, che continua ad avere disperato bisogno di autisti e che, allo stato attuale, per offrire un servizio completo ha ancora bisogno di utilizzare personale interinale.



Per riuscire a sbloccare altri 46 posti da autista con contratto a tempo indeterminato c’è voluto tutto l’impegno dell’amministrazione comunale che sta sostenendo, con vigore, l’azienda del trasporto pubblico per riuscire ad offrire alla città un servizio finalmente degno di una metropoli.

In prima linea, nel delicato percorso del reperimento dei fondi necessari all’apertura di posti di lavoro, ci sono stati l’assessore Edoardo Cosenza e il sindaco Gaetano Manfredi che non si sono risparmiati, dedicando tempo e attenzione alla svolta che ieri si è finalmente concretizzata con l’apertura dello “scorrimento” in favore di altri 46 autisti.

A sostenere la battaglia per l’assunzione degli idonei al concorso, da sempre, anche il presidente della commissione comunale mobilità, Nino Simeone, il quale dopo aver ringraziato l’amministrazione «per l’impegno in favore di queste importanti assunzioni», ha chiarito che la battaglia non sarà conclusa fino a quando «non saranno assunti dall’Anm tutti gli idonei al concorso».

In realtà l’attesa per questa infornata di assunzioni era più elevata. Durante gli incontri sindacali di dicembre si disse, in via informale, che entro la primavera del 2024 lo scorrimento della graduatoria del concorso avrebbe condotto all’ingresso in servizio di ben 120 unità, quasi il triplo rispetto a quelle ufficializzate ieri mattina.

Resta, comunque, il passo in avanti che non cancella le promesse fatte dall’amministrazione che, negli ultimi giorni, ha garantito che entro due anni, per la fine del 2025, tutti i 519 idonei troveranno un posto stabile all’interno dell’Anm. In realtà il numero degli idonei ancora da sistemare è inferiore rispetto ai risultati del concorso: molti degli autisti che hanno partecipato alla selezione bandita nel 2021 hanno effettuato altre selezioni e sono già stati assunti presso altre aziende di trasporto; alcuni si sono anche trasferiti in altre città dove hanno trovato posti di lavoro stabili.

Sul numero di assunzioni necessarie per Anm pesa anche il futuro servizio che Anm sarà chiamata a fornire: se l’azienda napoletana non avrà più il compito di coprire le tratte “provinciali”, come sembra già assodato, potrebbe venire meno la necessità di ulteriore personale.



Fino ad ora sono stati assorbiti già 190 idonei al concorso. Per ottenere il posto fisso in Anm gli autisti che si trovano in graduatoria del posto 191 al posto 236 hanno a disposizione dieci giorni per depositare, presso l’azienda, la documentazione che attesta il possesso di tutti i requisiti necessari, già autocertificati in fase di iscrizione al concorso. Anm verificherà se tutti i documenti sono in regola, poi procederà con le assunzioni in un arco di tempo che arriva fino alla fine di aprile.