Martedì 22 Maggio 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 22:35

Il deposito del Garittone sarà dismesso il primo giugno. Nessun dietrofront dell’Anm. La destinazione più plausibile quella del terminal dei bus turistici, anche se resta in piedi la richiesta di Asìa che vorrebbe farne un ricovero per i propri mezzi. Non arriva la svolta attesa da sindacati e lavoratori in commissione Trasporti, presieduta da Nino Simeone, con la presenza dell’assessore al ramo Mario Calabrese e dell’amministratore unico Anm Nicola Pascale, affiancato dai dirigenti....