Spariti i minibus da Napoli, stop alle corse: «In prestito a Ischia e Procida»

Sarebbe dovuto riprendere ieri mattina il servizio di molte linee urbane, in particolare quelle servite dai minibus che s’erano fermato ai tempi del lockdown. Si tratta di quei mezzi piccini che riescono a infilarsi nei vicoli più stretti della città antica.

Però ieri mattina quando gli autisti si sono presentati al deposito di piazza Carlo III per salire sui minibus e iniziare il servizio, non li hanno trovati. Anzi, ne hanno trovato qualcuno, ma erano sporchi, malmessi e qualcuno presentava anche qualche danno, così sono stati costretti ad aspettare; e il servizio che doveva ripartire è stato immediatamente sospeso.

«I minibus non sono disponibili perché per l’estate li abbiamo dati in prestito per fare servizio sulle isole, se andate a Ischia e a Procida li troverete su quelle strade», Adolfo Vallini del sindacato Usb spiega i motivi per i quali ieri sei linee annunciate in ripartenza sono state bloccate d’improvviso.

In realtà non si tratta di un prestito ma di una cessione in locazione all’Eav che ne aveva bisogno per l’estate. In quei giorni a Napoli non servivano ed è stato ritenuto utile passare temporaneamente quattro minibus all’Eav in cambio di un po’ di soldi per il fitto. Solo che, evidentemente, nessuno ha pensato alla data di scadenza dell’accordo sicché l’unica certezza è che ieri mattina al deposito quei quattro autobus, sicuramente attivi e pronti all’utilizzo, non c’erano. In compenso, pescando in giro, sono stati individuati altri minibus per provare a partire lo stesso.

Hanno cercato di rifilare agli autisti quei mezzi che erano stati fermati a marzo e che, da quel momento, non sono più entrati in servizio: messi in crisi nella parte elettronica (e anche un po’ in quella meccanica) per il lungo periodo di inutilizzo ma, soprattutto sporchi, esageratamente sporchi. Spiega un autista che qualcuno ha tentato di dirgli, parti lo stesso, poi lo facciamo pulire stasera e lui avrebbe risposto di vergognarsi di far salire i napoletani su quel mezzo sozzo e nemmeno sanificato. Già, perché a quei piccoli bus mancava soprattutto la sanificazione per poter essere messi regolarmente in servizio. Non sappiamo se dar fede al racconto dell’autista; sappiamo per certo, però, che ieri mattina cinque linee sono rimaste ferme (C38, E6, C76, 654 e 194) e solo una è riuscita a tornare attiva, la C52 che da piazza Cavour s’infila nella Sanità e consente a centinaia di persone di raggiungere più agevolmente il centro e le metropolitane.



Mentre gli autisti aspettavano di poter entrare in servizio, l’Anm ha cercato di imprimere un’accelerata alle procedure di sistemazione dei bus malmessi, ma alla fine c’è stata la resa,(e fino a nuove pulizie) cioè, probabilmente fino a questa mattina quando le linee dovrebbero tornare tutte attive, in attesa sempre del rientro dei bus ceduti in locazione dei quali la stessa azienda non ci ha fornito dettagli. Il sindacato Usb che, da sempre, chiede un servizio di trasporto pubblico migliore, stavolta chiede «che almeno venga offerto un servizio - ironizza Vallini - perché siamo stufi di affrontare persone che irridono la nostra azienda come è accaduto ieri quando, in tanti, ci hanno ricordato che era annunciato il ritorno di linee che invece non sono tornate».