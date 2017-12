CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Dicembre 2017, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 23:03

Vertice flop in Prefettura, niente prolungamenti di metrò e funicolari la notte di Capodanno. I sindacati si dichiarano in maggioranza «non contrari» all’avviso lanciato da Anm per reperire volontari per le corse notturne, pagate senza premialità, ma solo con gli straordinari. Ma all’appello, nonostante una proroga dalle 12 alle 20 di ieri sera, non risponde nessuno. In soccorso dell’azienda dei trasporti cittadina, però, arrivano Eav e Ctp. Le due partecipate che operano nella...