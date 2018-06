Anm, tra scioperi e proteste sarà un mese di disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:30

Estate nera per i trasporti pubblici. In arrivo una raffica di scioperi dell’Anm. Si parte il 22 giugno, quando le quattro funicolari si fermeranno ancora per 24 ore, per la terza volta in due mesi, per la protesta di Ugl e Faisa Cisal. Tra fine mese e inizio luglio, invece, è previsto il blocco di bus, metrò e parcheggi per uno sciopero di 4 ore programmato da Usb, Orsa e Faisa Confail che protestano contro lo stato di crisi aziendale. Il vertice di ieri in Prefettura, con i rappresentanti Anm, infatti, si è chiuso...