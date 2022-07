Napoli, Annamaria Docimo: «Io, la dottoressa e deejay: dai pazienti alla console»

La voglia di diventare deejay le è venuta che aveva solo 16 anni, guardando su youtube i video di «Tomorrowland», il festival di musica elettronica che si organizza in Belgio ogni anno. Più guardava e più si entusiasmava: quelle grandi console, dietro le quali comitive di giovani, pop e sorridenti, mixavano brani e sequenze musicali, avevano su di lei un fascino irresistibile. Annamaria Docimo, 26 anni a novembre, al primo anno di specializzazione in Endocrinologia alla Federico II, brillante e tenace, delle sue passioni ne ha fatto uno straordinario modo di vivere. Di giorno seria e rigorosa in camice bianco nelle corsie del Policlinico, la sera ai «piatti», estrosa e sofisticata, in arte Anja dj, pronta a esplorare sonorità e stili diversi, cover e remix, dalla techno ai grandi successi anni Ottanta. Nel mezzo, l’arte di dipingere alla quale si dedicherebbe anche di più se solo le avanzasse un briciolo di tempo.



Anja, partiamo dall’inizio.

«Frequentavo il liceo Mercalli quando è nata la mia voglia di musica. “Tomorrowland” mi incantò. Bastò qualche video a farmi diventare una fan sfegatata di Avicii, superdj svedese, che poi ha fatto una tragica fine».





Quindi?

«Ne parlai subito con mia madre. “Voglio imparare a mettere i dischi anche io”. Ma non sapevo come. Ci pensò lei, la mia idea la entusiasmò subito, rintracciando un dj pronto a darmi qualche lezione».



Così comincia l’avventura.

«La presi molto sul serio. Scuola e musica. Comprai anche una piccola console ma per un anno la usai solo a casa, mi allenavo con gli amici. In realtà il mio problema era trovare qualcuno che mi mettesse alla prova».



Ci voleva un vero evento.

«Mica facile. Avrei suonato ovunque pur di cominciare. Sapevo che potevo farcela se solo avessi avuto la possibilità di farmi conoscere».



E l’occasione a un certo punto arrivò.

«La presi al volo. Mia cugina, la più piccola, scuola media per intenderci, organizzò una festicciola pomeridiana per i suoi compagni di classe e mi chiese di fare la deejay».



Il debutto di Anja finalmente.

«Non stavo nella pelle».



Come andò?

«Un successo. Le mamme che erano lì mi chiesero il numero di telefono e la disponibilità a suonare anche alle feste dei figli. Un po’ alla volta diventai la reginetta dei ragazzini, ma che fatica...».



Fatica?

«Mica a mettere i dischi, quella era la parte che mi piaceva di più. Fatica a caricare e scaricare l’attrezzatura. Facevo tutto da sola e a quell’età non avevo neanche la patente. I miei genitori mi dovevano pure accompagnare e poi venire a prendere. Una volta ricordo che mi feci sei piani a piedi, con la console sulle spalle, per arrivare a casa di un ragazzino dove non c’era l’ascensore. Che incubo!».



E la facoltà di Medicina?

«Quella fu la svolta, e non solo perché avevo deciso che nella vita mi sarei dedicata agli ammalati».



C’era un’altra ragione?

«Come regalo per aver superato i test di ammissione mio padre mi comprò una nuova attrezzatura, quella seria però».



Basta ragazzini. Ormai puntavi a far ballare gli adulti.

«Era il mio obiettivo. Quando le mamme mi chiedevano se suonavo pure alle feste dei grandi, rispondevo di si, ma non era vero: il mio target non andava oltre i sedici anni. Anzi, tremavo all’idea che avrebbero potuto chiamarmi sul serio».



Poi però accadde.

«Sì, una festa di cinquant’anni».



E tu?

«Panico, avevo pochissimo tempo per preparare la scaletta. Chiesi ai miei genitori quale musica ascoltavano, che cosa gli piaceva ballare. Poi passai pure ai loro amici. Dopo decine di telefonate misi insieme una selezione che si rivelò strepitosa: riuscì a farli scatenare fino all’alba. Quella serata fu il mio biglietto da visita».



Suoni anche nei locali?

«Anche lì inizialmente avevo qualche remora. Non si direbbe ma sono timida. Ero abituata alla mia console, l’idea di usare un’attrezzatura diversa mi spaventava. Ogni volta che mi proponevano una serata in discoteca inventavo una scusa e rifiutavo».



Poi?

«Poi diventò una sfida. Le donne dj sono poche perfino nel panorama internazionale, figuriamoci a Napoli: lo scetticismo da parte dei “colleghi uomini” cominciava a infastidirmi. Sapevo che solo mettendomi alla prova nei locali notturni avrei potuto farli tacere».



Come hai fatto a vincere l’«ansia da discoteca»?

«Tenacia e determinazione. Tra un esame e l’altro feci una full immersion di tre giorni nello studio di un disc jockey. Alla fine mi resi conto che era tutto molto più semplice di quel che pensassi».



E i «colleghi maschi»?

«Se si sono ricreduti? Un po’ di diffidenza nei confronti delle donne in console purtroppo resiste. Nel mio caso, però, a far la differenza c’è il camice bianco: sono un medico, poi Anja dj».