Dell’anno che si va spegnendo, con i riti consueti, sono molte le date che ricorderemo e delle quali i segni marcati avranno riflesso nell’anno che verrà. Non siamo più, e non potremmo esserlo, gli stessi che eravamo prima dell’alba del 24 febbraio. Come coscienze individuali, come comunità solidale, come nazione tra le nazioni dell’Europa e dell’Occidente (abbastanza) coeso. La guerra in Ucraina - ovvero l’invasione proditoria, vigliacca, indecente, ordinata da Vladimir Putin - è una ferita dentro casa che non si rimarginerà facilmente, anzi sfregerà per sempre le cartine del nuovo millennio già messe a dura prova dallo sgretolamento del muro di Berlino in stagioni non lontane. La parola pace, così usata e abusata, sembra sfilacciarsi e farsi polvere al cospetto delle armi, e della follia che il presidente russo – isolando da gran parte del mondo un Paese di straordinaria cultura ed eccezionali vocazioni a noi vicine – ha voluto mettere in campo per un dissennato disegno di grandezza che la Storia ha già ampiamente, ed amaramente, bocciato. Resteranno per sempre impressi, nelle nostre menti scosse, i volti della gente d’Ucraina, le espressioni delle donne, dei bambini, degli uomini e dei combattenti, uniti da un senso patrio e da un sentimento di libertà che qui da noi in tanti non hanno neppure compreso.

Cosa ne sarà dell’Ucraina, della Russia, e dei nostri destini (geopolitici ed energetici) incollati a un conflitto che pare non avere tramonto, ma solo albe quotidiane di devastazioni, ancora non siamo in grado di immaginarlo. Ma comunque sarà declinata la pace – e vanno supportati gli sforzi di un Papa che non si rassegna all’idea di un odio permanente ad avvelenare i pozzi del vivere civile - dobbiamo sapere che esistono carnefici e vittime, e che nulla potrà essere riscritto se non diamo valore assoluto al sangue innocente versato, ai valori traumatizzati e vilipesi, alla forma del Diritto, mai come stavolta sostanza di verità.

Il 2022 è stato anche l’anno durante il quale ci siamo liberati dall’incubo claustrofobico del Covid inteso come nemico da battere nelle retrovie dell’isolamento. La pandemia non è affatto alle spalle, e ciò che sta accadendo in Cina, per quel che ne possiamo sapere e dedurre, dimostra che la battaglia non è vinta; ma almeno abbiamo confinato il virus, e nella lenta ripresa di una esistenza normalizzata abbiamo recuperato il piacere di vivere. Il prezzo pagato, in termini di morti e di pressione su un già vacillante sistema sanitario, è stato oltremodo tremendo; e ancora il conto è da saldare.

Il voto popolare che ha portato per la prima volta una donna, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi - evento già di per sé stesso storico in un Paese di diritti civili spesso solo urlati - ha ristabilito, comunque la si pensi, il primato della politica dopo l’era (raramente interrotta) dei governi tecnici o comunque creati entro il perimetro di una alchimia parlamentare sempre accelerata dai diktat emergenziali. Non per questo l’Italia non dovrà essere grata a Mario Draghi, al suo prestigio internazionale, alla sua capacità di gestione di fenomeni complessi, al suo spirito di servizio in giorni tra i più bui della storia repubblicana. L’asse con il Quirinale e con i partiti che lo hanno sostenuto, prima che i singoli interessi prevalessero sul bene comune, ha permesso che il Paese venisse retto con una dignità e una responsabilità non sempre riscontrate. Ora, il lasso temporale così breve tra la formazione del nuovo esecutivo e la prova della legge di Bilancio, in condizioni economiche di manifesta precarietà e con i vincoli rigorosi attraverso i quali l’Europa mette a sistema l’intera unione, non consente giudizi perentori. Ma fornisce comunque l’idea di una impostazione programmatica che il centrodestra di governo dovrà oltremodo sviluppare nel corso della legislatura. I numeri ci sono. Allo stato, il collante più poderoso è il sentiment che lega la Meloni all’elettorato, che non è solo quello di riferimento diretto nell’urna. Uno stile nuovo che la premier è chiamata a tradurre in politiche che rimettano definitivamente in moto il paese con atti talvolta anche impopolari. Non sarà impresa semplice. Ci sono spinte, pure all’interno della coalizione, che vanno governate, non assecondate – e la vicenda dell’Autonomia differenziata, plasmata sul modello più radicale voluto dal ministro Calderoli e dai governatori del Nord, è una spia che non va sottovalutata: in ballo il destino del Mezzogiorno e di Roma capitale.

Il Sud, appunto. C’è un Sud operoso che reclama attenzione ben oltre la proroga di provvedimenti fiscali che servono a dare respiro alle imprese, ma non a potenziarne le radici sul territorio in termini di sviluppo, occupazione, competitività. In tal senso il Pnrr, come più volte detto, è l’esame decisivo: se il Mezzogiorno annasperà sul fronte della esecuzione progettuale, non ci saranno altre strategie che potranno tenere. Il Sud diventerebbe periferia d’Europa, zavorra d’Italia. Il ministro Fitto, che ha raggiunto positivamente gli obiettivi del 2022, ne è cosciente: al suo lavoro, e alla sua esperienza, il compito più delicato della intera compagine governativa.

Perché c’è un Sud che vuole svincolarsi da una immagine di passività imbarazzante, ed è quello che va coltivato, incentivato, sostenuto. Non inganni la parabola del Reddito di cittadinanza, lì dove il populismo corrivo che ancora fa proseliti ha prodotto danni incalcolabili. Che esistano sacche di povertà soprattutto nel Mezzogiorno e nelle sterminate periferie delle metropoli nessuno può metterlo in discussione; ed è a quelle che un welfare ad ampio spettro di servizi essenziali deve rivolgersi. Ma zone grigie di parassitismo non possono essere ammesse proprio perché proliferano e si consolidano sulla pelle di chi realmente necessita di un sostegno - come dimostrano i dati “terzi” della Caritas. E se il meccanismo sussidio-lavoro è fallito, rivelandosi inadeguato e talvolta perverso, le correzioni diventano necessarie. Non comprenderlo significa alimentare gli istinti peggiori di una classe politica che, considerate anche le cifre dell’ultima partecipazione al voto, non gode di ottima salute. L’astensionismo non è una spia, è uno schiaffo civile.

Il Sud reclama altro, non mance, non atteggiamenti accondiscendenti, pietistici. Reclama – ad esempio – che i giovani non debbano lasciare la loro terra, come è costretto a fare il 40 per cento dei laureati; reclama un progetto pervasivo e dirompente sul fronte dell’emergenza minorile, il male (non) oscuro del Mezzogiorno. Troppi i ragazzi che abbandonano la scuola dell’obbligo nella indifferenza, troppi gli adolescenti che si affidano a modelli criminali per un riscatto che mai potrà esserci, troppi i giovani senza un lavoro dignitoso. Dagli scugnizzi cari solo a certa oleografia passando all’opera dei “maestri di strada” fino ai piani Marshall per l’infanzia e contro il fenomeno delle babygang, sempre sbandierati e spesso insabbiati nelle paludi della burocrazia, Napoli ha conosciuto troppe pagine ricche di vacue, buone intenzioni; e se non fosse per insegnanti e volontari che si muovono con l’animo di chi va quotidianamente in missione laica, la situazione sarebbe ben peggiore. Come ha detto Papa Francesco, nella intervista esclusiva al Mattino del settembre scorso, «possiamo partire da Napoli per parlare dell’oltraggio fatto ai bambini quando li si priva della loro innocenza, li si deruba della loro infanzia, per portarli sulla strada del crimine. Non dobbiamo scaricare sui più piccoli le nostre colpe». Di rischio democratico ha parlato il procuratore antimafia Melillo, quasi nel silenzio generale. Di realtà strutturale e non di emergenza momentanea, il questore di Napoli Giuliano. La piaga drammatica delle babygang, comunque la si guardi e analizzi, è diventata purulenta. E non bastano più semplici incisioni sulla carne viva della città: serve una cura complessiva, energica.

Ora, sembra che tra Roma, le amministrazioni locali, le associazioni e la Chiesa qualcosa in più si muova. E non solo sul fronte meramente repressivo, che sarebbe – come unica soluzione – una sconfitta tremenda per la società nella sua interezza. Il Mattino, che si appresta a celebrare su carta e sul web il suo centotrentunesimo anno di vita, sarà vigile e attento come sempre dovrebbe essere una informazione corretta e autorevole. Atteggiamento che ha avuto e avrà sulla drammatica alluvione di Ischia, senza sconti per nessuno: continuerà a tenere accesi i riflettori sui temi del dissesto, dell’abusivismo, della ricostruzione, dei progetti. Basta con gli scempi e le pastoie burocratiche: ne va della memoria delle povere vittime, ne va del futuro di tutti quanti noi.

E, per finire, consentiteci di mandare un abbraccio e un fiore a mamma Alba. Nel 2022 a Napoli ha perso entrambi i figli, Mustafha, 36 anni, ed Elvira, 33, investiti da due auto pirata a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Tornavano dal lavoro, la loro breve esistenza si è chiusa in un attimo, di notte. I conducenti, sotto inchiesta, sono però liberi. Nessuno s’azzardi a chiedere vendetta, ma giustizia – e a voce alta - sì.