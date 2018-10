Appello lumaca, i paletti dei penalisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 22:37

I tempi dei processi, i fascicoli che si accumulano, le carenze di personale negli uffici giudiziari, la mole di procedimenti pendenti in Corte d’appello e l’attesa di quattro anni circa perché un procedimento definito in primo grado approdi in secondo. I penalisti che tutti i giorni frequentano aule e uffici di tribunale non si scandalizzano. L’avvocatura penale napoletana si appresta ad affrontare le elezioni per il direttivo della Camera penale e il tema dei tempi dei processi, e più in particolare dei tempi...