Il terremoto e le “colpe” da addossare ai morti

Alle ore 3.32 del 6 aprile del 2009 un terremoto di magnitudo 6.3 tramortì L’Aquila e i suoi dintorni causando oltre 300 vittime. Distruzione, lacrime, lutti, ma anche polemiche e processi. Dopo decine di migliaia di pagine giudiziarie, ora ne sono uscite alcune che stanno facendo molto discutere. Si tratta di una sentenza in sede civile del Tribunale dell’Aquila a proposito del crollo di un palazzo in via Campo di Fossa a causa del quale morirono 24 persone.

In pratica, il Tribunale ha stabilito che quelle 24 vittime furono in parte responsabili della propria morte, poiché quella notte, dopo le due forti scosse precedenti quella devastante delle 3.32, non sentirono il bisogno di mettersi in sicurezza per strada, preferendo rimanere in casa. Questa sentenza, che verrà impugnata, stabilisce anche la decurtazione del 30% dell’ammontare complessivo del risarcimento in danaro alle vittime.

Pur non volendo e potendo entrare pienamente nel merito giuridico della sentenza, mai prima s’era sentito parlare di “concorso di colpa” a proposito di una vittima di terremoto. A tredici anni di distanza da quel disastro, 24 morti sono stati considerati parzialmente colpevoli della propria morte, aggiungendo alle ferite del terremoto una clamorosa umiliazione postuma.

Nei mesi precedenti al sisma del 2009, L’Aquila fu tormentata da uno sciame sismico continuo e snervante. Esperti e componenti della Commissione Nazionale Grandi Rischi minimizzarono, e interpretarono quello sciame come un lento scaricarsi dell’energia del sisma. In pratica, la posizione dominante fu questa: più scosse ci sono, e più il terremoto è destinato a esaurire la propria energia distruttrice. Prima delle 3.23 di quel 6 aprile ci furono due scosse molto forti, ma molto meno devastanti di quella catastrofica. Il ragionamento di tutti fu il seguente: dopo due scosse così forti è assai improbabile che ce ne possa essere una terza di magnitudo superiore. Tant’è che si invitò la popolazione a mantenere la calma e a non creare il caos in città. Per questa ragione molti componenti della Commissione furono indagati e processati, fino al punto di condannarne uno, Bernardo De Bernardinis, che in buonafede aveva invitato gli aquilani, anziché a farsi prendere dal panico, a bersi un bicchiere di vino.

Nel 2009 L’Aquila era stremata dallo sciame sismico, e nessuno credeva per davvero a una scossa di magnitudo così alta dopo un così prolungato rilascio di energia sismica. Fu una sorpresa, ecco. Ma chi ha stilato questa sentenza non solo non ha tenuto conto delle continue rassicurazioni che venivano fatte in quelle settimane, ma nemmeno della condanna di un componente della Commissione Grandi Rischi e degli inevitabili comportamenti un po’ irrazionali che una comunità adotta quando è sottoposta a stress tellurico.

Convivere con un rischio sismico prolungato nel tempo comporta da un lato un’ansia diffusa nella popolazione, dall’altro un naturale bisogno di normalità e di minimizzazione. Il fatalismo diventa quasi una forma di sopravvivenza, un modo per non interrompere la complessità dei meccanismi della vita, magari risultando allarmistici ed esagerati. Altrimenti, razionalità per razionalità, quel sciame sismico avrebbe dovuto comportare il totale sfollamento dell’Aquila, che nessun’autorità, giustamente, si sentì di prendere in considerazione, e non certo per irresponsabilità.

Dopo le due scosse, dunque, il peggio sembrava passato. Tutti invitavano alla calma e a non creare caos. E invece alle 3.23 arrivò la scossa di magnitudo 6.3, e fu l’apocalisse. Per l’Italia intera fu un dolore immane, e una tragedia vissuta in presa diretta attraverso collegamenti quotidiani con i luoghi del disastro.

Ma che ora, dopo tredici anni, 24 morti debbano essere considerati in parte colpevoli della loro morte risulta non soltanto una bizzarria giuridica, ma anzitutto una beffa, perché se un Tribunale è così severo nel ripartire il monte complessivo delle colpe anche sulle vittime, allora avrebbe dovuto avere perlomeno il coraggio di dire che di fronte a qualsiasi rischio lo Stato non dovrebbe far altro che evacuare con rigore militaresco le popolazioni al primo sentore di sciagura. Ma in un Paese fortemente sismico come l’Italia – e la Campania ne sa qualcosa, per non parlare del Vesuvio – questo significherebbe spostare e deportare continuamente centinaia di migliaia di persone ogni qual volta si registri un’anomalia. Una titanica follia, francamente.

Sia detto senza retorica e senza populismi, ma questa sentenza offende morti e famigliari delle vittime. Far valere cavilli giuridici o risparmi di spesa per simili tragedie e lutti nazionali significa indebolire pesantemente, anche a livello di immagine, il ruolo protettivo dello Stato, che fa certamente bene a perseguire quanti non hanno costruito le case a norma o valutato superficialmente, da postazioni di comando, le avvisaglie del terremoto, ma che di certo non fa una bella figura a dichiarare colpevoli cittadini inermi rimasti tragicamente sepolti sotto le macerie. Si prova vergogna, a dirla proprio tutta. Perché quei morti andrebbero ricordati e onorati con l’abbraccio di tutto il Paese, e non umiliati post-mortem da una legge che ogni tanto smarrisce inspiegabilmente l’importanza della pietas, del buon senso e del cordoglio.