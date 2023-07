Tra tre settimane si vota in Argentina per eleggere il Parlamento, e scegliere i due candidati che si giocheranno la Presidenza il 22 ottobre. A Buenos Aires adesso è pieno inverno, ma il clima politico è bollente. Due anni fa, per la prima volta dopo quarant’anni, l’alleanza che fa perno sul partito peronista ha perso la maggioranza alle camere.

E appare sempre più divisa tra l’anima populista della sinistra welfarista e la componente che cerca di raddrizzare il bilancio, stringendo accordi più o meno capestro con il Fondo Monetario Internazionale. Per provare a sconfiggere il nemico che sta mettendo il paese in ginocchio: l’inflazione che quest’anno ha superato il 100%.

Gli ultimi sondaggi danno i populisti in recupero contro la coalizione liberista di centrodestra, e, soprattutto, sembra si sia fermata l’onda ascendente della estrema destra, che in aprile pareva in grado di portare un proprio candidato al ballottaggio. La partita finale è apertissima, e non sarà facile gestire le spaccature sociali profondissime che vedono il 40% oltre la soglia di povertà, mentre diventa sempre più visibile la ricchezza di un ceto immobiliare che specula sul cambio del dollaro.

Madero, la zona portuale, è diventata il nuovo quartiere trendy di Buenos Aires, con grattacieli sorti come funghi e una skyline da fare invidia a Chicago. Gli appartamenti, più cari che a Brera, diventano il bene rifugio e, soprattutto, una gigantesca lotteria in cui politici ed affaristi si mischiano allo stesso tavolo. Col tasso di inflazione attuale, il medesimo appartamento tra due o tre anni varrà - in pesos - almeno il doppio. Basta riuscire a truccare le carte con la giusta combinazione di governo.

Intanto, portare il cibo in tavola sta diventando una corsa contro il tempo. Più riesci a anticipare la spesa, più probabile è che ce la faccia a sfamare la tua famiglia, visto che i beni alimentari essenziali costano poco meno che in Italia, ovviamente prezzati al cambio blu come là chiamano quello nero. Forse perché è il paradiso cui aspirano tutti, ma in cui riesce a infilarsi solo chi ha abbastanza capitali – e maniglie – per aprirsi un conto all’estero.

Con oltre il cinquanta per cento di discendenza italiana, questo sterminato paese – l’ottavo al mondo per superficie, con quarantacinque milioni di abitanti – è una nostra costola di cui continuiamo a disinteressarci. Malgrado i profondi legami culturali e antropologici, forgiati da quando eravamo anche noi produttori di migranti. Eppure, forse più di ogni altro paese l’Argentina rappresenta il simbolo della corsa allo sviluppo e alla democrazia di tutti i disperati del pianeta. Con l’improvvisa accelerazione all’alba del secolo scorso, quando le nuove tecniche di refrigerazione della carne la fecero rapidamente entrare nel club delle nazioni più ricche, diventando un nuovo eldorado. E l’audace invenzione politica con cui cercò di contrastare il dominio delle vecchie e nuove oligarchie.

Il populismo con cui la sinistra andò per la prima volta al potere fu una sintesi inedita tra l’ennesimo uomo forte militare e i sindacati che gli fornirono una rete organizzativa nelle fabbriche. Con un programma di riforme sociali che – dal welfare al voto delle donne – aprì il paese a standard di vita europei. E con un modello di leadership che resta a tutt’oggi inedito nel panorama mondiale. La vera forza propulsiva del peronismo fu Evita, una donna che seppe trasformare le sue poverissime origini in un messaggio di riscatto. Grazie all’uso antesignano della radio e un carisma che ne fece in pochi mesi l’idolo dei descamisados.

Oggi che ci barcameniamo tra leader costruiti da spin doctor, profili social e danaro a fiumi per cercare di intercettare gli umori della rete, Evita è la testimone di un tempo in cui fu ancora possibile tenere insieme una visione e un popolo.