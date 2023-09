Una lunga conferenza stampa, con tutti i ministri interessati e la presenza di Giorgia Meloni, per il “Decreto Caivano”. La premier è entrata nel dettaglio del provvedimento, che interessa più fasi, dalla repressione alla scuola. «Ci abbiamo messo la faccia - ha detto - ci siamo mossi su tre direttrici, a cominciare dalla bonifica e riqualificazione dei territori a rischio, come dimostrano anche le operazioni di polizia di oggi a Napoli e a Roma».

«E poi - ha continuato la Meloni - la stretta sul dilagante fenomeno della criminalità minorile e la lotta senza quartiere alla dispersione scolastica». In effetti anche a me pare che il decreto approvato dal governo, recante «Misure urgenti per il contrasto alla Devianza giovanile alla Povertà educativa ed alla criminalità minorile», vada nella direzione giusta. Si coniugano correttamente l’esigenza di interventi di carattere sociale ed educativo (ne è riprova, tra l’altro, lo stanziamento di 30 milioni di euro previsti per scuole e per impianti sportivi a Caivano) con il bisogno di usare mano ferma verso i giovani e anche i minori che delinquono nonché i genitori che non si attivino per impedirlo. Si è tanto parlato in questi giorni di prevenzione e repressione. E non mi pare vi possano essere preoccupazioni su possibili derive securitarie prospettate da una parte delle opposizioni.

Conviene entrare nel merito del provvedimento: oggi i genitori che non adempiono all’obbligo scolastico per i propri figli rischiano una modesta sanzione pecuniaria. Allora è giusto o no fissare pene dissuasive più aspre fino al carcere come ha deciso ieri il governo? Io credo non vi possano essere dubbi in merito. Se i più autorevoli sociologi, pedagogisti e psicologi stabiliscono un nesso profondo tra abbandono e dispersione scolastica da un lato e devianza minorile dall’altro dovremmo tutti salutare con sollievo misure più efficaci di contrasto a tali fenomeni.

È una scelta coraggiosa o no rendere più stringenti le norme per il porto d’armi ai giovanissimi e prevedere sanzioni più severe ed immediati percorsi rieducativi per i minori trovati in possesso di pistole o altro senza porto d’ armi? Non si è forse da più parti chiesto che, soprattutto per i minori, l’accesso al web sia disciplinato e monitorato seriamente?

La circostanza che, per la prima volta dopo decenni di sociologismo spesso indulgente e giustificazionista, il Governo provi con scelte anche radicali ad affrontare questi nodi atavici credo rappresenti per il Paese una novità confortante. Più sicurezza urbana, periferie e insediamenti popolari sottratti ai clan credo si traduca in maggiore tutela per i ceti più poveri e per chi con coraggio ed integrità morale sceglie la legalità e lo Stato di diritto. Certo, poi c’è bisogno di una più sinergica interazione tra i diversi livelli istituzionali, le agenzie educative e formative: associazioni, parrocchie, soprattutto famiglie. Studiosi di grande prestigio, penso agli psichiatri Paolo Crepet e Massimo Recalcati, di certo non sospettabili di orientamenti oscurantisti e corrivi, suggeriscono ai genitori di recuperare autorevolezza e, se occorre, anche rigore nel rapporto con i figli, ritornando ai “No” che correggono, educano, contribuiscono alla formazione di nuovi “cives” che possano far crescere in tutti noi la speranza e l’ aspettativa per un futuro diverso.