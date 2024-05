«La Cina cin ciun cian, Paese del mistero…». Vi risparmio il seguito della canzoncina «Pirata Gamba ‘d bosc, con tutti i suoi corsari» che, quand’ero ragazzo (troppi anni fa) faceva parte del repertorio in parrocchia. Ma è vero che allora la Cina era un ‘Paese del mistero’: lontano lontano, e quello che ne sapeva di più era Marco Polo.

Oggi della Cina ne sappiamo molto di più di quel che ne sapesse allora Marco Polo. Ma per molti aspetti rimane ancora un ‘Paese del mistero’. «Non importa che il gatto sia bianco o nero, purché acchiappi i topi». La felina sentenza di Deng Xiaoping, pronunciata negli anni Ottanta, fu considerata così rivoluzionaria che il “Times” lo elesse a ‘L’uomo dell’anno’. Voleva dire che, se bisogna far crescere l’economia, c’è bisogno di tutti gli strumenti: non importa se siano bianchi – quelli dell’economia pianificata – o neri – quelli dell’economia di mercato. L’importante è che ‘acchiappino i topi’. Da allora il pragmatismo di Deng ha creato una “terza via”, che è sfociata in un’altra ordalia, una sfida fra il modello capitalistico-liberale occidentale e il modello autoritario-eterodiretto incarnato dalla Cina.

Nella crescita dell’economia il secondo ha certamente fatto meglio del primo. Dai tempi di Deng a oggi la crescita cinese è stata un multiplo di quella delle economie occidentali. Certo, ci sono molte potenti e convincenti ragioni per non farsi abbindolare dalle virtù dell’autoritarismo. Ma non c’è dubbio che, nella mente di molti, il modello cinese ha guadagnato terreno.

E questo “terreno” guadagnato è stato così veloce e così ampio da tracimare nella geopolitica e destare vistose reazioni, in Europa e soprattutto in America. Sì, la Cina è la “fabbrica del mondo”, e ogni volta che si compra qualcosa, c’è una buona probabilità di vedere la scritta Made in China; spesso ci si stupisce di quanto costano poco quegli aggeggi che vengono da laggiù. Ma la Cina è ormai andata molto al di là delle minutaglie. È al primo posto nel mondo per il numero annuo di brevetti, ha mandato un rover su Marte, ha “allunato” il modulo Chang’e 6 sulla faccia nascosta della luna, e, ormai da anni, è la prima economia del pianeta (calcolando il Pil sulle parità di potere d’acquisto, e non sui cambi di mercato). Una primazia, questa, che non dovrebbe sorprendere: è un ritorno al passato, dato che il Celeste Impero, per la maggior parte degli ultimi duemila anni, è stata la prima potenza economica mondiale. Naturalmente, tutto questo non fa piacere agli Stati Uniti, che si sentono minacciati nei loro primati, e fanno di tutto per tarpare le ali ai cinesi.

Ciò detto, e dopo aver elencato i punti di forza, quali sono quelli di debolezza? L’immagine mostra come sia andato rallentando il reddito reale delle famiglie dai tempi di Deng a oggi, se astraiamo dalla crisi del 1989-1990. Ci sono delle lezioni per oggi da quella crisi di un quarto di secolo fa? Allora la stagione delle riforme in senso permissivo portò poi alla tragedia della piazza Tiananmen.

Allora, come adesso, era in forse quel contratto silenzioso fra la dirigenza e le masse, un contratto che vedeva uno scambio fra il benessere da forte crescita e l’acquiescenza alle direttive del partito unico. Ma il regime superò le turbolenze e inasprì il controllo. Venti anni e passa dopo Tiananmen il dissidente Zhu Yufu fu incarcerato per aver scritto una poesia diffusa via Skype: “It is time”, “È il momento, popolo cinese! È arrivato il momento! La piazza appartiene a tutti”, recita la poesia.

Ma il momento non è ancora arrivato, e il presidente di turno, Xi Jinping, è stato abile nello stendere sulla società cinese il collante delle prodezze tecnologiche e del nazionalismo: Taiwan è diventata il focus per rivendicare una “unità nazionale” che il “malvagio Occidente” vuole negare. Ma al di sotto di tutto questo cova ancora quell’antico dilemma: dopo aver assaggiato il frutto non più proibito della libera iniziativa i cinesi vogliono godere anche delle libertà politiche. E questa seconda transizione si avvia a essere molto difficile.

Quali sono le accuse mosse alla Cina dall’Occidente? Primo, dicono che il cambio della moneta cinese – lo yuan – è controllato dal governo ed è mantenuto artificialmente basso per dare un indebito vantaggio alle esportazioni cinesi. Secondo, dicono che i produttori cinesi ricevono sussidi e vantaggi dal governo che vanno al di là del cambio basso. Terzo, dicono che per ‘giocare alla concorrenza’, come per ballare il tango, bisogna essere in due. E che, quando i produttori italiani cercano di vendere le loro mercanzie in Cina incontrano vari ostacoli. I cinesi, insomma, favoriscono le esportazioni e ostacolano le importazioni, il che non è giusto.

Queste accuse sono per lo più giustificate. Ma chi accusa dovrebbe ricordare quel che disse Gesù: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Pochi giorni fa il governo cinese ha annunciato un cospicuo fondo per incentivare la produzione di chips (la “materia prima” dell’economia digitale), in risposta alle analoghe misure adottate in America e in Europa. E l’America ha introdotto dazi al 100% sull’import cinese di auto elettriche, per proteggere la produzione in casa. Le prodezze cinesi si indeboliscono in un gioco al rialzo del protezionismo che indebolisce un po’ tutti.

A parte questo, la Cina ha un problema di crescita rallentata che va a esacerbare il dilemma di cui sopra. E poi, c’è il bubbone dell’immobiliare, che è scoppiato e ha fatto ridurre il prezzo delle case, cosa di cui i cinesi non sono contenti. La demografia non aiuta: decenni di costrizioni (la regola per le famiglie di avere un solo figlio) è stata abolita, ma le conseguenze, con l’inesorabilità della vicenda demografica, sono qui e portano a un invecchiamento precoce della popolazione e un restringimento del segmento in età di lavoro.

I problemi tracimano nell’indebitamento: nel 2023 il rapporto fra debito (totale) e Pil ha raggiunto il record del 288%. E il problema sta nel fatto che molto di quel debito è stato usato per comprare attività che oggi non fruttano abbastanza per servire il debito. Auguri.