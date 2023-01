La prima Municipalità del Comune di Napoli progetta di sostituire la pavimentazione dei Gradoni di Chiaia con asfalto fonoassorbente. Un gruppo di cittadini si arma di petizione e interviene a sostegno. La Soprintendenza si oppone. È una notizia che contiene tutti gli elementi del caos napoletano. La strada versa in condizioni di degrado, il fondo in pietra è sconnesso.

Buche e spigoli sporgenti sono un pericolo per i passanti. La situazione già di per sé complicata, è aggravata dalla situazione dei trasporti pubblici. La funicolare è chiusa, la congestione del traffico se possibile si è fatta peggiore. Accanto ai rischi di una strada sconnessa, c’è il rumore. Gli abitanti del quartiere, comprensibilmente, ne hanno fin sopra la cima dei capelli. È singolare però lo strumento che hanno scelto. Una petizione a favore di un’iniziativa amministrativa. Sembrerebbe un elemento positivo, una manifestazione di quel capitale civico così raro in città. A ben vedere, però, la petizione è un atto di sfiducia e non un sostegno all’azione del Comune. Con quella petizione, di fatto, i cittadini di Chiaia scelgono la soluzione più veloce non la più adeguata.

Il rischio che paventano, con tutta evidenza, è l’apertura di un cantiere infinito. Allora, onde evitare come suol dirsi, meglio una soluzione radicale. Non sarà bella, non è rispettosa certo dei valori storico urbanistici, ma almeno evitiamo, così devono aver pensato coloro che hanno concepito la petizione, di aggiungere al danno la beffa di un restauro prolungato.

L’altro aspetto che questa vicenda rivela riguarda proprio l’amministrazione. La quale, da parte sua, prima di tutto ha lasciato che la situazione di quell’area non proprio periferica della città degradasse oltre ogni limite della decenza.

Abbandono, mancanza di manutenzione, latitanza dell’igiene urbana: la situazione di Chiaia come di altri quartieri napoletani è il risultato di una sostanziale abdicazione dell’amministrazione cittadina a qualsiasi forma di gestione dello spazio urbano. Né è a dire che il nuovo governo della città si sia appena insediato.

È un anno che il sindaco siede a Palazzo San Giacomo, un po’ meno le municipalità, ma l’alibi del tempo e del necessario rodaggio della nuova macchina comunale va perdendo via via qualsiasi valore.

Dunque, la prima cosa è la solita incuria pubblica. L’impossibilità per Napoli di poter fare affidamento su una qualche forma di ordine amministrativo. In questo marasma, emerge il secondo aspetto che questa vicenda mette in evidenza dal lato dei pubblici poteri: la frettolosità.

Che fare di fronte al problema del recupero degli spazi urbani? Si tira via una riga e si comincia daccapo. Una bella distesa di asfalto e sono tutti contenti. Spariscono le buche, spariscono gli inciampi, spariscono i rumori.

Interviene a questo punto l’altro immancabile attore del dramma che appassiona di più i napoletani, la forma della città. È il momento della Sovrintendenza che in commedia interpreta puntualmente il ruolo del cerbero. Dell’occhiuto censore che blocca ogni slancio, richiamando i cittadini e i loro governanti al vincolo del passato. Anche in questo caso, il copione è già scritto. Si apre il dibattito, e la platea si divide tra innovatori e passatisti. Quelli del rispetto del vincolo della storia, da un lato; i modernizzatori amanti dell’efficienza dall’altro.

D’altronde, dinanzi all’improvvida intenzione dichiarata dalla prima Municipalità, poteva l’organo supremo di salvaguardia del patrimonio architettonico e urbanistico restare silente?

La domanda può sembrare ingenua, ma perché Napoli, la sua amministrazione, i suoi uffici tecnici, il sistema delle imprese, non è in grado di garantire preliminarmente standard di efficienza nell’esecuzione degli interventi necessari di manutenzione e ripristino delle condizioni di agibilità di strade, mezzi di trasporto, gallerie?

Per quale ragione muoversi sulla linea che va da Mergellina a Piazza Vittoria e poi al Porto costringe ad una gimcana di strade interrotte, sbarramenti, cumuli di immondizia, erbacce che nessuno si prende la briga di strappare, aiuole ridotte a micro discariche che mai hanno conosciuto il gesto riparatore di uno spazzino?

Forse è questa la lezione che i napoletani apprendono quotidianamente.

Se qualcosa si rompe, meglio metterci una pezza, perché se aspetti che qualcuno intervenga in maniera risolutiva stai fresco.

Se questo è il contesto meglio non fidarsi e fermare tutto. Niente petizione, niente asfalto fonoassorbente. Una semplice domanda al Comune di Napoli: che volete fare, perché e in quanto tempo?

Le domande sono tre, ma se ci pensate bene non si tratta del traforo del Monte Bianco, ma di un piccolo intervento di ripavimentazione. Possibile che non siate più capaci di rimettere a posto il fondo di una strada e allinearci dei cubetti di porfido o quale che sia il materiale di cui è lastricata?