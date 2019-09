Asili a Napoli, ritardi nelle assunzioni: mancano le maestre di sostegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 4 Settembre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico e per la scuola comunale iniziano i primi grattacapi: i 70 educatori da assumere a tempo indeterminato ancora non sono stati convocati. Sarà un fischio d’inizio nel caos, come sottolineano Agostino Anselmi e Luigi De Miglio della Cisl Fp, che insistono affinché da Palazzo San Giacomo si accelerino i tempi per permettere a piccoli fruitori degli asili nido del Comune di Napoli di iniziare nel migliore dei modi. I tempi sono stretti per inviare le mail,...