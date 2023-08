Lunedì 11 settembre la scuola comunale è pronta per accogliere 5.001 bimbi nella fascia d’età 0-6 nelle 120 sedi tra asili nido (1.993) e scuole dell’infanzia (3.008). Un anticipo di due giorni rispetto al calendario regionale, utile per non far perdere una settimana importante ai piccini delle dieci Municipalità e far avviare il prima possibile anche il servizio mensa per offrire il tempo pieno chiesto dalle mamme lavoratrici. Sembrerebbe tutto perfetto, se non fosse che dalle graduatorie pubbliche del Comune di Napoli, reperibili dal sito istituzionale, emerge un numero impressionante di non ammessi: 1.306.

Quello che colpisce è che l’89% (pari a 1.157) delle richieste non evase sono solo per asili nido. Il Consiglio europeo riunito a Barcellona nel 2002 aveva fissato come target per gli stati Ue di raggiungere 33 posti ogni 100 bambini, sfida poi recepita anche nella normativa nazionale e annessa al Pnrr che prevede che la soglia si raggiunga entro il 2025. Nel frattempo, il nuovo obiettivo europeo per i bambini 0-3 anni fissato nel 2021, da raggiungere entro il 2030, è passato al 45%. Nonostante in questi due anni di giunta Manfredi gli asili nido siano aumentati in sedi e accoglienza, il numero di bambini esclusi è però raddoppiato. Nell’anno scolastico 2019/20, per esempio, in asili nido e scuole dell’infanzia napoletani ci furono 5.175 ammessi e solo 811 non ammessi. È chiaro, quindi, che sta cambiando la mentalità su questi temi, e sebbene da due anni sentiamo dire che gli asili nido sono uno dei pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è evidente che gli investimenti sono insufficienti viste le alte richieste insolute.

Se si guardano i dati per Municipalità, poi, emerge una grande difficoltà proprio nei quartieri più fragili, dove il lavoro, quando c’è è quasi sempre precario ma gli Isee sono spesso pari a zero, quindi un pasto completo e sano per i propri bambini sarebbe garantito dalla scuola. Nella Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) c’è il record di esclusi: 200. Duecento bambini senza ambiente di socialità, senza pasti completi, senza attività ludico-pedagogiche. Dietro a loro, ci sono duecento famiglie in difficoltà, con mamme che dovranno affidarsi a parenti o vicini nel caso di un lavoro giornaliero, oppure rifiutarlo per stare accanto al proprio figlio, perché una scuola privata di certo non è nelle loro possibilità.

Seguono Municipalità 2 (Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto) con 186 esclusi e Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) con 143. Nelle dieci Municipalità quest’anno scolastico ci sono 71 asili nido (5 sono sezioni Primavera) e 49 scuole dell’Infanzia. L’anno scorso, secondo un documento del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni per l’individuazione di un partner per la co-progettazione e la realizzazione di interventi mirati a migliorare la qualità dell’offerta educativa del Comune di Napoli, emergeva che ci fossero 44 asili nido per 1.650 posti e 4 sezioni Primavera per altri 83 posti per un totale di 1.733, e 52 scuole dell’Infanzia per circa 3.194 bambini per un totale di 4.927. Quest’anno invece abbiamo 66 asili nido e 5 sezioni Primavera che accoglieranno 1.993 bambini, e 49 scuole dell’Infanzia per 3.008 bambini per un totale di 5.001.

Il numero di piccoli accolti quindi sono scesi di 74 unità globalmente, ma se guardiamo in dettaglio, notiamo che negli asili nido sono aumentati di 260 giustificabili con i 22 plessi in più, mentre nella scuola dell’Infanzia calati di 186, che dovremmo recuperare nel giro di due anni perché i tre plessi in meno sono coinvolti nei lavori di adeguamento e ricostruzione del Pnrr. Tra i nove in totale coinvolti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è anche il nido Rocco Jemma ospitato nell’edificio di via Apullo a Materdei ma che dopo le rimostranze delle famiglie per sedi alternative troppo distanti per portare i loro bambini, andranno in un edificio a poche centinaia di metri che da fine giugno è in fase di ristrutturazione. I lavori sono partiti dopo la bonifica del sito da tempo abbandonato e in condizioni di forte degrado, ma sono stati trovati dei problemi in fase di ristrutturazione e la consegna non avverrà prima del 31 ottobre se non oltre. Nel frattempo, dall’11 settembre si utilizzerà parte della struttura di via Amato di Montecassino, ma è stato necessario un dimezzamento dei posti disponibili per lattanti e semidivezzi in quanto la stanza destinata a sala per la nanna ha problemi al soffitto. Due le inaugurazioni: nido Fedro (che ha ammesso 21 bimbi ed escluso 9) e nido Bertelli (nessun ammesso, 20 esclusi).



Come dicevamo, quest’anno 1.306 bimbi non sono stati ammessi cioè il 21% delle domande inviate. Gli asili nido sono organizzati per legge in sezioni che corrispondono alle fasce di età 0-3: lattanti dai 3 ai 15 mesi; semidivezzi dai 15 ai 24 mesi; divezzi dai 24 ai 36 mesi. Quest’anno ci sono 168 sezioni totali ma alcune non hanno ammesso nessun piccolo: il nido Bertelli di San Giovanni a Teduccio con 7 divezzi e 13 semidivezzi non ammessi, che aprirà quest’anno per il Comune che ha messo già in elenco accettando quindi le domande, poi tutte respinte; inoltre il nido Basile di Soccavo (1 lattante), il nido Mondo Gioioso di Scampia (1 lattante), il nido Padula di Pianura (1 lattante), il nido Torricelli ancora di Pianura (1 lattante), il nido Faraglia di Fuorigrotta (2 lattanti) e il nido Mary Poppins di Piscinola (5 lattanti).

È chiaro che in questo caso i motivi delle esclusioni possono essere personale per lattanti non sufficiente, oppure struttura non fornita di spazi conformi ai piccoli che hanno massimo 15 mesi, tipo culle nella sala della nanna, ma secondo le schede del comune di Napoli queste ultime dovrebbero esserci. La Municipalità 6 ha il record di esclusi: 200. Seguono Municipalità 2 con 186 esclusi, Municipalità 7 con 143, Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) con 142, Municipalità 10 (Bagnoli, Fuorigrotta) con 122. Ma il nido con il numero massimo di esclusi pari a 37 semidivezzi e nella Municipalità 5 (Vomero, Arenella), il Savy Lopez di via Piscicelli. Nelle 49 scuole dell’Infanzia ne cose vanno meglio: 3.008 bambini dai 3 ai 6 anni ammessi, mentre 149 hanno dovuto optare per le scuole statali o private. Penalizzati 29 piccoli della Municipalità 10, 25 della Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando) e della Municipalità 3 (Stella, San Carlo Arena). Zero esclusi invece nella Municipalità 2 e Municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale).