Due caratteracci. I protagonisti di un duello che specie l’ultimo Asor Rosa, quello delle riflessioni su “L’eroe virile” e Joseph Conrad, avrebbe potuto collocare nel canone dell’infinita tenzone in armi tra il tenente ussaro Armand D’Hubert e il pari grado Gabriel Féraud della novella da cui Ridley Scott trasse il film del 1977. Carlo Muscetta e Alberto Asor Rosa, due massimi critici della Letteraria italiana, lo ingaggiarono in eroici furori di mezzo secolo, inaugurandolo alla metà degli anni ’60 del ’900 e chiudendolo – almeno platealmente e per dichiarazione forzatamente unilaterale di uno dei due – il 19 gennaio del 2015 ad Avellino.

Ora che Asor Rosa è scomparso e nel centodecimo anniversario della nascita di Muscetta – avvenuta proprio nel capoluogo irpino - , conviene recuperare quella pagina di storia delle idee. Ne fu testimone un cronista già antico studente all’Università di Roma di entrambi, raro privilegio per chi svolge la professione di giornalista. Chi qui scrive.

Carlo Muscetta lo aveva “fatto a fette”. Diceva proprio così Alberto Asor Rosa nel ricordare la durissima, corrosiva, liquidatoria reazione riservata dal grande critico letterario avellinese al suo “Scrittori e popolo”. Era il 1965 e lui, trentaduenne studioso di formazione marxista ma già ben piantato nel territorio dell’eresia, laureatosi con Natalino Sapegno all’Università “La Sapienza” di Roma e tra i firmatari del manifesto dei 101 intellettuali comunisti promosso proprio da Muscetta per condannare l’invasione sovietica in Ungheria del 1956, in quel saggio pubblicato dalle edizioni Samonà & Savelli eufemisticamente scardinava il mito populista nella letteratura italiana del dopoguerra. Cioè lo schema ideologico di derivazione gramsciana e vigente nell’area del Pci, il paradigma nazionalpopolare della narrativa di sinistra che aveva scelto come soggetto dei propri romanzi un “popolo artefatto e sfigurato”. Così rimetteva in discussione l’intero impianto interpretativo della tradizione nazionale moderna, da Gioberti a Cassola, da Vittorini a Pratolini fino a Pasolini. Pier Paolo Pasolini non avrebbe mai dimenticato, nonostante i ripensamenti successivi di Asor Rosa: “Asor, l’uomo che mi ha fatto più male nella vita”.

Lui raccontò in occasione dei suoi 80 anni che “Muscetta e Carlo Salinari, depositari nel partito dell’idea sacra di cosa dovesse essere la Letteratura italiana, mi fecero a fette”. Aggiungendo, per altro, che la faccenda non si era chiusa lì. Perché Carlo Muscetta qualche anno dopo pose addirittura il censorio diritto di veto sulla pubblicazione, nella Letteratura italiana curata assieme a Lanfranco Caretti per Laterza, allo scritto affidato ad Asor Rosa sulla cultura della Controriforma. Muscetta non accolse la sottolineatura della significativa novità rappresentata dal contributo dei gesuiti e nella sua “L’erranza” del 1992 avrebbe tacciato il testo di “exploit controriformistico”: “Da cui mi sono dovuto dissociare”. “Mise a rischio la mia carriera accademica”, spiegò Asor Rosa. “Muscetta lo lesse e si rifiutò di pubblicare il volume, che avrebbe contenuto il mio saggio, dedicato al Seicento. Sembrava un rullo compressore. Si creò una situazione assurda. Tanto più che nel frattempo era uscito il volume sul Settecento. Alla fine Vito Laterza, l’editore, trovò la soluzione. Carlo, gli disse, tu scrivi una prefazione in cui dici che non sei d’ accordo. E fu così che il volume venne dato alle stampe”.

Insomma, tra i due non aveva preso a correre buon sangue. Rapporti congelati, ostilità perdurante, veleni diffusi con acribia accademica nelle aule e tra i Dipartimenti de “La Sapienza”, personalità spiccate che si rintuzzavano e schieramenti in campo aperto tra Università, case editrici, giornali e convegni in una contrapposizione che ancora oggi non può dirsi conclusa. Alberto Asor Rosa conquistò e consolidò il suo ruolo all’interno della facoltà romana di Lettere, acquisì definitivamente un profilo politico di rilievo, da intellettuale di ampio riferimento, autorevole e temuto. Carlo Muscetta ne fissò il profilo in sonetti alla Gioacchino Belli che si rivelano sapidi “versacci” – definizione sua – consegnati alle pagine de “L’erranza” e il brano titolato “Una nuova malattia” ne è l’esempio: “Una nuova malattia è l’asor-rosolia. Fa solo un po’ tossire, ma se ne può guarire”. Fa il pari con le rime a lui indirizzate da Eugenio Montale: “Asor nome gentile, il suo retrogrado, è il più bel fiore”.

Il 19 gennaio 2015 ad Alberto Asor Rosa venne affidato il compito di rievocare la figura di Carlo Muscetta nella giornata che il Centro Studi “Guido Dorso” presieduto in quel tempo da Sabino Cassese aveva organizzato in omaggio a un altro irpino illustre, Antonio Maccanico, scomparso il 23 aprile del 2013. Nel salone della Camera di commercio, Asor Rosa riconobbe il valore della lezione di Muscetta nell’alveo tracciato da Francesco De Sanctis e condotto con orgogliosa fedeltà sull’asse storicismo- illuminismo-azionismo. Toccò l’argomento Pratolini, ribadendo come l’autore di “Metello” fosse stato da lui trattato nella tesi di laurea che Salinari gli assegnò, salvo poi a entrare in polemica giusto con il suo professore, e nel discutere di realismo, controrealismo e ancora realismo, neorealismo e controrealismo non arretrò la sua valutazione in merito ma la ricondusse in un quadro tale da smussare le punte di animosità critica. Insomma, avvenne una sorta di ricomposizione degli opposti e Avellino, nella terra di De Sanctis, Dorso, Maccanico, Muscetta e Cassese, ne fu il teatro.

A me venne affidato l’accompagnamento di Asor Rosa, del mio professore al primo anno di Lettere a “La Sapienza” di Roma dove nella stagione accademica 1976-1977 alternavo la frequentazione delle sue lezioni nel corso su “Gli storici e i politici dell’età della Restaurazione” con quelle di Sociologia della letteratura tenute da Muscetta: tema l’analisi de “Le chat” di Charles Baudelaire. I gatti che Asor Rosa tanto amava da renderli protagonisti dei racconti del 2005 “Storie di animali e altri viventi”. Un caso, o forse no. Negli anni avevo potuto frequentare Asor Rosa intervistandolo, nella bellissima casa romana di Borgo Pio e con l’inevitabile telefono. Si era creata una confidenza rispettosa, un confronto che rettificava, se non smentiva, la postura burbera del professore temuto dagli studenti, l’autorevolezza severa che si piegava al sarcasmo, quella certa baronalità che aveva provocato lo sberleffo degli indiani metropolitani del movimento del ’77 trattenuto nella denuncia di palindromia. A pranzo Alberto Asor Rosa mostrò interesse per le ultime scritture irpine, da Franco Arminio a Vinicio Capossela. Si ostinò a non farsi aiutare nel portagli la borsa pesante durante gli spostamenti. Quasi affettuoso, volle farsi promettere che ci saremo rivisti, non più soltanto sentiti o scritti.

Invece ci limitammo a telefonarci. Quando fu pubblicato il Meridiano a lui dedicato, due anni fa, lo intervistai e lui confessò di apprezzare l’osservazione di Massimo Cacciari nel saggio introduttivo: “La narrativa spiega meglio da dove si arriva e dove si è destinati ad andare”. Non immaginavo che questa fosse la sua estrema lezione.