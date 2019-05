Assicurazioni intestate a residenti al nord, stamperia nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 27 Maggio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un computer e una stampante a colori realizzava false dichiarazioni sostitutive della carta di circolazione, utilizzando reali generalità di ignari cittadini residenti al nord: stipulava così vantaggiosi contratti assicurativi su autoveicoli in realtà intestati a cittadini residenti in provincia di Napoli. Un escamotage, ma più propriamente una truffa, per assicurare veicoli a prezzi più bassi e superare il gap che la provincia di Napoli, che resta la più cara d’Italia, paga sui costi della...