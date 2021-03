Io, immunizzato con il lotto sequestrato, credo nella scienza

ABV2856. Vi dicono niente queste lettere e questi numeri? A me molto, soprattutto dopo la giornata di venerdì scorso, quando le notizie si sono susseguite, confuse e frenetiche, ai telegiornali, sui gruppi whatsapp e sui social network. Appartengono, queste lettere e questi numeri, all’ormai famigerato lotto del vaccino AstraZeneca sospeso in via precauzionale per indagare su alcune morti potenzialmente collegate alla sua somministrazione. Molti docenti - tra cui il sottoscritto - grazie a una congerie di messaggi vocali di assessori, mail istituzionali e circolari condivisi e diffusi in tempo reale, hanno scoperto allora che il vaccino fatto nelle ultime due settimane di febbraio apparteneva proprio al lotto incriminato.



Non è il lotto che avremmo voluto vincere, diciamo la verità. Tutt’altro. Ma a caval donato non si guarda in bocca. E dunque: qual è stata la mia prima reazione quando ho saputo di essere tra i «fortunati»? Paura, certo, alla quale però, dopo un rapido calcolo dei giorni passati - ormai quindici - è subentrato il sollievo, come di uno scampato pericolo. E poi ancora: qualche residua preoccupazione (e se la reazione letale avvenisse dopo i quindici giorni?), una larvata angoscia stemperata infine dal buon senso, che ha riportato, per fortuna, di nuovo la calma. Il tutto nel giro di pochi minuti: tanto ci vuole per prendere consapevolezza di stare - come si dice a Napoli - «sotto al cielo». Il ricordo è andato ai sintomi del post-vaccino: febbre alta, dolori alle gambe, mal di testa. Sintomi che hanno avuto pure tutti i miei colleghi che si sono vaccinati in quei giorni, in alcuni casi anche più forti. Insomma, a essere onesti, l’impressione - non proprio gradevole - di esserci trovati dentro una sperimentazione collettiva c’è stata. Ma tant’è. Lotto o non lotto, siamo in guerra contro il virus e in guerra, si sa, non si va troppo per il sottile. Alla fine, tutto è andato via con una compressa di Tachipirina e me la sono cavata con un giorno a letto.



Molto rumore per nulla, quindi? Probabilmente sì. Per questo mi sento di dire, nonostante tutto, da reduce del lotto ABV2856, che la campagna vaccinale va rispettata, oggi più che mai: perché alternative non ci sono, perché i benefici sono di gran lunga superiori agli svantaggi, perché non c’è alcuna prova a conferma che le morti sospette siano realmente collegate al vaccino. E non solo dico che va rispettata ma anche che deve procedere il più rapidamente possibile, se non vogliamo che l’obiettivo diventi un miraggio irraggiungibile. Non ci possiamo permettere esitazioni o gesti irresponsabili. Tutti devono fare la propria parte, cittadini, istituzioni e massmedia, che svolgono in questo momento un ruolo cruciale: quello cioè di garantire un’informazione chiara, lucida ed equilibrata. Gli allarmismi generano comportamenti irrazionali e psicosi ingiustificate: tra Sicilia, Campania e Liguria sono migliaia, tra docenti e forze dell’ordine, ad aver rinunciato ieri al vaccino. Non è questa la risposta giusta. E non perché siano richiesti atti eroici. Aver paura è umano, ma da qui a diffidare del vaccino c’è una gran differenza. È come diffidare della scienza e della medicina, tanto varrebbe allora diffidare anche del progresso e della ragione umana e dell’aspirina che prendiamo per il raffreddore.



Ai tempi del colera, a Napoli, furono vaccinati un milione di napoletani nel giro di sette giorni: fu la più grande operazione di profilassi condotta dalla fine della guerra. Non ci furono, da parte dei napoletani, esitazioni, dubbi o paure: ci vaccinammo senza conoscere i nomi e la provenienza delle case farmaceutiche, le sigle dei lotti e la composizione. E non ci furono ritardi, intoppi, dilazioni (va anche detto che all’epoca gli americani avevano portato le siringhe a pistola, un sistema che velocizzava i tempi ma inutilizzabile con i vaccini di oggi). Soprattutto, in assenza di Internet, non c’era modo - grazie a Dio - di dare spazio e voce ai no-vax, alle fake news e agli allarmismi vari che circolano ogni giorno sui social. Si sapeva ciò che c’era da sapere e basta: il vero nemico che uccideva, quello da combattere, era il vibrione. Ed è quello che dovremmo capire anche noi adesso: il vero nemico che uccide non è il vaccino, ma il Covid-19. Prima ci arriveremo e prima usciremo fuori da questo incubo.

