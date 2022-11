Atalanta-Napoli, è l'apoteosi di Osimhen

La trappola dell’Atalanta non ha funzionato. L’altra Italia, quella che non tifa per lo scudetto al Napoli, è rimasta delusa, proprio come accadeva negli anni di Diego. Questi azzurri non li ferma nessuno. Anzi, vi sono riusciti soltanto i vice campioni d’Europa del Liverpool l’altra sera ad Anfield ma in circostanze particolari. Perché a cinque minuti dalla fine gli uomini di Spalletti avevano un po’ mollato mentalmente, peraltro senza alcun effetto sul primato nel girone Champions.

La forza del Napoli è stata confermata contro l’Atalanta, un avversario di qualità e carattere, sempre pronto allo “scontro” come aveva detto Spalletti alla vigilia. Lo è anche la sua squadra, che sa unire tecnica e agonismo. Non ha avuto timore del confronto dopo un avvio in salita perché allungando un braccio in mischia Osimhen ha provocato il rigore battuto magistralmente dal connazionale Lookman. Ma il Napoli è grande anche perché sa sempre ribaltare il fronte e rialzare la testa e a Bergamo ha infatti firmato la quinta rimonta tra campionato e Champions. Osimhen è stato il protagonista di un quarto d’ora di fuoco, in cui l’Atalanta è stata spazzata via. Ha funzionato lo schema del cross sul secondo palo, stavolta di Zielinski per la testa di Victor, e poi devastante è stato il bomber sul lato destro: è partito da centrocampo, ha travolto Demiral e ha servito la palla ad Elmas, che ha piazzato il 2-1. Ha esultato, il macedone, portando le mani alle orecchie: aveva voglia di ascoltare i fischi (purtroppo come sempre preceduti da insulti razzisti e religiosi, perché adesso viene preso di mira anche San Gennaro). La sua presenza in campo al posto di Kvaratskhelia è stata una sorpresa perché l’idea più accreditata era che spuntasse sulla fascia sinistra Raspadori. E invece Spalletti ha ancora una volta avuto occhio lungo ed è stato ripagato da Elmas con quella rete pesantissima.

Così come era accaduto dopo l’infortunio di Osimhen, il Napoli ha rimediato anche all’improvvisa indisponibilità di Kvara. Questo conferma che il tecnico ha una rosa ampia e di valore, perché altrimenti non sarebbe riuscito a vincere nei quattro confronti d’alta classifica contro Lazio, Milan, Roma e appunto Atalanta e non avrebbe dopo 13 gare un vantaggio di 6 punti sui rossoneri, che hanno piegato lo Spezia a fatica. Certo, vi è stato un secondo tempo di sofferenza ma la squadra schiacciasassi non si può vedere sempre. Arrivano nel corso di una gara fasi difficili da gestire, in cui la tecnica è secondaria, e il Napoli è stato bravo a superare quelle di Bergamo, anche perché in molti giocatori vi erano le scorie dell’intenso match di Liverpool, affrontato dagli azzurri con la medesima personalità vista ieri sul campo che non genera più ansie come lo studio di un dentista (metafora spallettiana) perché gli azzurri hanno vinto qui nelle ultime due trasferte. La squadra si è abbassata per difendere il vantaggio e ripartire in contropiede, ma questo è accaduto soltanto in un paio di circostanze e, quando vi è stata un’azione manovrata, Simeone - altre volte preciso cecchino - ha messo il pallone di poco a lato.

È bello per Spalletti poter osservare tanti colleghi dall’alto in basso, costretti a confidare in un suo passo falso perché altrimenti il margine diventa impossibile da colmare: quello attuale è significativo. Si fanno in questo periodo molti ragionamenti sul campionato spaccato in due e sui 55 giorni di sosta forzata. Ma, attenzione, Spalletti non cambierà squadra, avrà sempre a disposizione questi ragazzi motivatissimi e a inizio gennaio, alla vigilia della trasferta in casa dell’Inter, recupererà Rrahmani, che è fuori da quasi un mese. Benché priva di questo pilastro, la difesa dà ottima prova di sé, con Kim che anche a Bergamo a spazzato l’area con l’efficacia di uno stopper vecchia scuola, affiancato da Juan Jesus (e a Liverpool era andato molto bene in coppia con Ostigard). E Meret migliora di partita in partita, come si è visto negli interventi in apertura di primo e secondo tempo su Hojlund e Mahele.

Ci piace di Spalletti la sincera fiducia che fin dal primo giorno di lavoro ripone in questo gruppo, a cui non ha posto limiti, assistendo quotidianamente alla sua crescita graduale. Ed ecco perché, alla vigilia del sorteggio degli ottavi Champions di domani, ha precisato che non gli interessa un avversario debole: vuole il più forte per esaltarsi ancora di più con i suoi uomini e la sua gente, che si prepara a riempire il Maradona per le partite con Empoli e Udinese. Due abbracci e altri sei punti.