Veleni al Comune di Napoli, ecco perché de Magistris perde l'ultimo fedelissimo Auricchio

Appena ha messo la testa fuori da Palazzo San Giacomo è arrivata la comunicazione dell’ufficio stampa via whatsapp che annunciava l’addio. Ci fosse stato il Var - come nel calcio - ci si poteva divertire a contare i pochi metri percorsi da Attilio Auricchio, ormai ex direttore generale e capo di gabinetto del Comune. Termina così un rapporto con il sindaco de Magistris durato nove anni. Rottura di un sodalizio umano prima ancora che di lavoro. Da Tommaso Sodano a Giuseppe Narducci a Luigi Sementa a Nino Daniele in poco meno di un decennio l’ex pm è stato capace di eliminare dalla giunta personalità di grande spessore umano restando alla fine davvero solo. Oggi alle 17 ha convocato la maggioranza, ieri la giunta per tranquillizzare gli assessori. Ma perché Auricchio è andato via? Lunedì sera ha affrontato de Magistris dopo un lungo periodo di freddezza. Alle 19,30 nello studio dell’ex pm si stava lavorando al nuovo organigramma. E qui - questo trapela - il sindaco ha chiesto ad Auricchio di lasciare il ruolo di Capo di gabinetto. La storia tra i due è finita in quel momento. Per Auricchio non è questione di poltrone, ma di un rapporto fiduciario venuto meno nel corso di questi mesi: decisioni prese spesso a sua insaputa, riunioni non più riservate ma alla presenza di altri collaboratori.

IL TIME-LAPSE

Sono passate da poco le 12 di martedì quando Auricchio entra nel mitico bar Rosano, ritrovo storico di ogni comunale che si considera tale, di fronte all’uscita secondaria del Palazzo. E lì ad aspettarlo l’assessora Eleonora de Majo, il presidente della Municipalità 3 Ivo Poggiani e Pietro Rinaldi, capo di gabinetto della Città metropolitana. Rappresentano lo stato maggiore di Insurgencia, il braccio politico del colonnello dei carabinieri Auricchio nella giunta de Magistris. Quel quadretto nel bar disegna plasticamente anche l’opera di pervicace ridimensionamento di de Magistris nei confronti di Auricchio relegato sempre di più ai margini sia della macchina comunale - al nuovo organigramma in procinto di decollare non ci ha mai messo mano - che nel ruolo superpolitico di capo di gabinetto dove sostanzialmente gestiva solo quelli di Insurgencia. I vincenti sono quelli che stanno con l’assessora Alessandra Clemente, la pontiera con il Pd. Da numero tre del cerchio magico - il due è il fratello del sindaco Claudio - a emarginato è stato un attimo. Il sindaco ha mollato Auricchio e si è affidato a due donne: la Clemente e sempre più in prima linea Federica Capuano, staffista alla Città metropolitana. Quest’ultima in pochi mesi pare sia diventata uno dei consiglieri del sindaco. Moglie di Alberto Corona, a sua volta staffista della Clemente e in corsa per aggiudicarsi la poltrona di direttore generale il cui interim è stato affidato al segretario generale, Patrizia Magnoni. Intanto a capo di gabinetto è stato promosso un membro dello staff del vicesindaco e segretario di demA Enrico Panini, Ernesto Pollice. I tre di Insurgencia, gli unici accorsi da Auricchio. Tra loro poche parole e molti sguardi che rimandano ad appuntamenti futuri in cui ci sarà molto da discutere. Auricchio sembra sereno, ma la bocca resta cucita. Glissa sulle domande però indica una lavagna con su scritto: «Il tempo risponderà alle nostre domande o farà in modo che non sia più importante sapere le risposte». «Auricchio lascia - farfuglia chi gli è vicino - per motivi personali e familiari». Il suo futuro? Si è già presentato allo Stato maggiore dei Carabinieri a Roma per riprendere servizio. E vista la sua passione per il calcio e per il Napoli corrono voci - tutte da verificare - che patron Aurelio De Laurentiis lo voglia nella famiglia azzurra. Del resto è sempre il carabiniere di «Calciopoli», quello che mandò la Juve in serie B...

LE FIBRILLAZIONI

Dunque, da mesi Auricchio era stato messo in discussione. Per esempio prima che Sandro Ruotolo fosse investito come candidato alle suppletive, partecipò al tavolo del centrosinistra a Roma. C’è chi sostiene che la missione fallì perché il vero obiettivo doveva essere de Magistris candidato, chi invece che il nome del sindaco non doveva mai uscire a quel tavolo. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Fatto sta che il giorno dopo de Magistris fa una dichiarazione nel corso di un’assemblea di demA al veleno: «Nessuno può permettersi di parlare a nome mio su nessun tavolo» riferimento chiaro ad Auricchio. Il segnale per far sferrare l’ultimo attacco ai nemici storici del colonnello - tanti consiglieri comunali vicini alla Clemente - arrivato in maniera puntuale sulla questione dell’organigramma e su quella politica. Chissà - per esempio - se sono solo voci quelle di un altro imminente rimpasto con l’ingresso in giunta dei Verdi. E chissà perché dal Pd - Auricchio proprio non lo sopportava, reciprocamente ricambiato - fanno la corsa a smentire che i dem mai più faranno patti con l’ex pm. Un refrain già sentito ai tempi delle suppletive e sappiamo tutti come è andata finire. Auricchio in nove anni oltre a far funzionare la derelitta macchia comunale ha sempre preso i pugni indirizzati al sindaco. Che però - come Capitan America - alzava lo scudo e lo proteggeva. Ieri de Magistris ha solo fatto un’alzata di spalle e lo ha rispedito a Roma.



